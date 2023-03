Πολιτική

Panic button - Θεοδωρικάκος: Αντιμετωπίζουμε τη βία κατά των γυναικών όλοι μαζί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαθέσιμο το πρώτο "εργαλείο" για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Με αφορμή τη σημερινή έναρξη της λειτουργίας εφαρμογής panic button για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος έγραψε στο λογαριασμό του στo Twitter:

«Στη διάθεση των γυναικών που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας είναι πλέον η εφαρμογή του panic button. Έχουν τη δυνατότητα άμεσης και ασφαλούς ειδοποίησης της ΕΛΑΣ. Όλοι μαζί αντιμετωπίζουμε τη βία απέναντι στις γυναίκες».

Στη διάθεση των γυναικών που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας είναι πλέον η εφαρμογή panic button. Έχουν τη δυνατότητα άμεσης και ασφαλούς ειδοποίησης της ΕΛΑΣ. Όλοι μαζί αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά την βία απέναντι στις γυναίκες. — Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) March 27, 2023

Νωρίτερα σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία έχουν ρίξει μεγάλο βάρος στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς.

«Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα panic button, το οποίο απευθύνεται σε γυναίκες οι οποίες έχουν υπάρξει θύματα ενδοοικογενειακής βίας και υπάρχει κίνδυνος να ξαναυπάρξουν ως θύματα βίας» τόνισε ο υπουργός και συμπλήρωσε: «Δίνεται η δυνατότητα σε γυναίκες που βιώνουν μία δύσκολη στιγμή, που απειλούνται, να πατούν ένα κουμπί παρατεταμένα στο κινητό τους τηλέφωνο και να ειδοποιείται αμέσως η Ελληνική Αστυνομία και άμεσα να παρεμβαίνει οπουδήποτε βρίσκονται αυτές οι γυναίκες».

Ειδήσεις σήμερα:

Σακελλαροπούλου στο Βελιγράδι: Καταδικαστέες οι τάσεις αναθεωρητισμού και επεκτατισμού

Δίκη Άλκη Καμπανού - Μάνα κατηγορούμενου: Όταν μπήκε στο χώμα, μπήκαμε κι εμείς

Τροχαίο ατύχημα για την Κριστίν Λαγκάρντ