Εκλογές - Καμπάνια ΠΑΣΟΚ: Κάνε τον θυμό, απόφαση αλλαγής (βίντεο)

Το μήνυμα που στέλνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ενόψει εκλογών.

Την πρώτη ψηφιακή του καμπάνια παρουσίασε απόψε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στα social media.

Με κεντρικό σύνθημα «Κάνε τον θυμό, απόφαση αλλαγής» και κύριους παραλήπτες τους νέους και τις αγωνίες τους για πολλές και καλές θέσεις εργασίας, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και ασφάλεια.

Η ψηφιακή καμπάνια του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανοίγει τη διαβούλευση με τους πολίτες μέσω της Ψηφιακής Κοινωνίας digitalsociety.gr όπου είναι αναρτημένο το πρόγραμμα του Κινήματος.

«Αυτή η χώρα, γεννά θυμό, γιατί αποφασίζουμε για εκείνη πάντα με θυμό. Όμως αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Και μαζί να αποφασίσουμε σε τι χώρα θέλουμε να ζούμε. Μπες στο digitalsociety.gr και κάνε τον θυμό, απόφαση αλλαγής», είναι το μήνυμα που στέλνει το ΠΑΣΟΚ.

