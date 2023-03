Κοινωνία

Εκλογές: Ποιες μέρες θα είναι κλειστά τα σχολεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκλογές στις 21 Μαϊου ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ημερομηνίες που θα είναι κλειστά τα σχολεία.

Την Κυριακή 21 Μαΐου 2023 θα γίνουν οι εθνικές εκλογές, όπως ανακοίνωσε, κατά την διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα σχολεία που γίνονται εκλογικά κέντρα θα κλείσουν την Παρασκευή προ των εκλογών, για την προετοιμασία του χώρου, ενώ παραμένουν κλειστά και την επομένη των εκλογών, ημέρα Δευτέρα, όπως τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, τα σχολεία θα μείνουν κλειστά λόγω εκλογών:

Την Παρασκευή 19 Μαΐου.



Τη Δευτέρα 22 Μαΐου.

Πότε θα κλείσουν τα σχολεία για το 2023 - Οι εξετάσεις

Τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά κλείνουν στις 15 Ιουνίου 2023

Το τελευταίο μάθημα στα Γυμνάσια θα γίνει στις 30 Μαΐου 2023. Οι εξετάσεις στα Γυμνάσια θα τελειώσουν στις 15 Ιουνίου.

Τα Λύκεια τελειώνουν τα μαθήματα στις 19 Μαΐου 2023. Στη Γ’ Λυκείου οι ενδοσχολικές εξετάσεις σταματούν στις 30 Μαΐου. Οι Α' και Β' Λυκείου θα τελειώσουν στις 15 Ιουνίου 2023.