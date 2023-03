Οικονομία

Μπάιντεν: Η τραπεζική κρίση δεν έχει τελειώσει ακόμη

Το μήνυμα του Προέδρου των ΗΠΑ για την τραπεζική κρίση μετά την κατάρρευση της SVB και της Signature Bank.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε ότι έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αντιμετωπίσει την τραπεζική κρίση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, αλλά προειδοποίησε πως η κρίση «δεν έχει τελειώσει ακόμη».

Η κατάρρευση της Silicon Valley Bank (SVB) και λίγες ημέρες αργότερα της Signature Bank κλόνισε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον τραπεζικό τομέα, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναταραχή στις χρηματαγορές και ανησυχία για ενδεχόμενη οικονομική κρίση.

Η συμφωνία για τη διάσωση της ελβετικής τράπεζας Credit Suisse, την προηγούμενη εβδομάδα, και η πώληση των περιουσιακών στοιχείων της SVB στην First Citizens Bancshares συνέβαλαν στην αποκατάσταση της ηρεμίας στις αγορές, αλλά οι επενδυτές διατηρούν επιφυλάξεις σχετικά με υποκείμενα προβλήματα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

