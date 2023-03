Οικονομία

Silicon Valley Bank: εξαγοράστηκε από τη First Citizens

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πληροφορίες για την εξαγορά της τράπεζας που κατασχέθηκε απο τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ.

Η First Citizens BancShares Inc., συμφώνησε να εξαγοράσει την τράπεζα η οποία κατασχέθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ύστερα από την κατάρρευσή της. Ειδικότερα, είχε περάσει στον έλεγχο των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ έπειτα από μαζική φυγή καταθέσεων.

Η αμερικανική τράπεζα First Citizens θα αγοράσει «το σύνολο των καταθέσεων και των δανείων» της Silicon Valley Bank, (SVB), η οποία κήρυξε πτώχευση στις αρχές Μαρτίου, ανακοίνωσε στη διάρκεια της νύκτας η αμερικανική τραπεζική αρχή FDIC.

Η συναλλαγή καλύπτει 119 δισεκ. δολάρια σε καταθέσεις και 72 δισεκ. δολάρια ενεργητικών, ανακοίνωσε η FDIC, διευκρινίζοντας πως σήμερα «τα 17 καταστήματα της SVB θα ανοίξουν ως First Citizens».

Το πρακτορείο Ρόιτερς μεταδίδει πως η είδηση για την αγορά αυτή βοήθησε στο να επικρατήσει μια ανήσυχη ηρεμία σήμερα στις εύθραυστες αγορές. Αυτό το σαββατοκύριακο ήταν το πρώτο εδώ και εβδομάδες που δεν έφερε ειδήσεις για νέες τραπεζικές καταρρεύσεις, για συμφωνίες διάσωσης ή για αρωγή έκτακτης ανάγκης από αρχές με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανάβυσσος: Μητέρα και κόρη ήρθαν αντιμέτωπες με ληστές

Άγιος Στέφανος: Χτύπησαν 17χρονο και του έκλεψαν το πορτοφόλι

Πέθανε η Μαρία Κοδάμα