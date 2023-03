Οικονομία

ΔΝΤ: Αυξημένη αβεβαιότητα στο χρηματοπιστωτικό τομέα

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ για τον χρηματοπιστωτικό τομέα μετά την πτώχευση της Silicon Valley Bank (SVB).

Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ζήτησε επιφυλακή απέναντι στην ακόμη «αυξημένη αβεβαιότητα» που επικρατεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα, μετά την πτώχευση της καλιφορνέζικης Silicon Valley Bank (SVB) στις 10 Μαρτίου που δημιούργησε ανησυχίες για την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη.

Το πρώτο θύμα στην Ευρώπη υπήρξε η Credit Suisse, η διάσωση της οποίας επιτεύχθηκε με την αναγκαστική εξαγορά της από την Union des Banques Suisses την περασμένη Κυριακή.

«Είναι σαφές ότι οι κίνδυνοι για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα έχουν αυξηθεί», δήλωσε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα κατά την διάρκεια του Φόρουμ για την Ανάπτυξη της Κίνας, που οργανώνεται στο Πεκίνο από την κινεζική κυβέρνηση.

«Οι πολιτικοί παράγοντες έλαβαν αποφασιστικής σημασίας μέτρα απέναντι στους κινδύνους που απειλούν την χρηματοπιστωτική σταθερότητα», δήλωσε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα κατά την διάρκεια της ομιλίας της. «Τα μέτρα αυτά άμβλυναν σε κάποιον βαθμό τις εντάσεις στις αγορές, αλλά η αβεβαιότητα είναι αυξημένη, πράγμα που τονίζει την ανάγκη να παραμείνουμε σε επιφυλακή», είπε.

Η εξαγορά της Credit Suisse υπό την «αιγίδα» των ελβετικών αρχών, όπως και τα μέτρα που έλαβαν οι κεντρικές τράπεζες για την βελτίωση της πρόσβασης στην ρευστότητα επέτρεψαν την αποφυγή του κλίματος πανικού, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί η επιστροφή της σταθερότητας στις αγορές.

Οι τραπεζικοί τίτλοι συνέχισαν να καταγράφουν πτώση στα χρηματιστήρια κατά την διάρκεια της Παρασκευής.

Οι πρόσφατες δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ για την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος και οι καθησυχαστικές δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Γερμανού καγκελαρίου Ολαφ Σολτς την Παρασκευή δεν κατόρθωσαν να κατευνάσουν τα πνεύματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Παρασκευή από την Οτάβα του Καναδά ότι οι τράπεζες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ότι δεν βλέπει ότι τα πράγματα βρίσκονται κοντά σε σημείο έκρηξης. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι χρειάζεται «λίγος χρόνος για να ηρεμήσει η κατάσταση».

