Ισημερινός: Νεκροί και αγνοούμενοι από κατολίσθηση λάσπης (εικόνες)

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονταν με αργό ρυθμό τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στην Αλαουσί, στον νότιο Ισημερινό, όπου κατολίσθηση λάσπης στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους και 67 κάτοικοι εξακολουθούν να αγνοούνται, καθώς οι ελπίδες πως θα ανασυρθούν ζωντανοί παγιδευμένοι σβήνουν, δυο ημέρες και πλέον μετά την καταστροφή.

Ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, σωστικά συνεργεία και κάτοικοι συνέχιζαν να ψάχνουν, με προσοχή, στα συντρίμμια· τεράστιο τμήμα ορεινού όγκου αποκολλήθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα σε αυτή την πόλη, στην επαρχία Τσιμποράσο, περίπου 300 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Κίτο, και καταπλάκωσε δεκάδες σπίτια.

«Είναι σχεδόν αδύνατο να τα απομακρύνουμε όλα (σ.σ. τα συντρίμμια και τους όγκους λάσπης) και το μόνο που θα βρούμε, αν βρούμε κάτι, θα είναι πτώματα», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να κρύβει την απόγνωσή της, η Αντριάνα Γκουσμάν, μέλος ομάδας της πυροσβεστικής.

Με βάση τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό των θυμάτων, η κατολίσθηση στοίχισε τη ζωή σε έντεκα ανθρώπους, άλλοι 67 παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ 163 σπίτια χτυπήθηκαν από την κατολίσθηση λάσπης και βράχων σε περιφερειακή συνοικία, στην πλαγιά βουνού.

Επιζήσαντες παρακολουθούσαν τις προσπάθειες να ανασυρθούν οι δικοί τους όλη την ημέρα χθες, με εμφανείς μεταπτώσεις, άλλοτε οργισμένοι, άλλοτε ανίσχυροι κι απελπισμένοι.

«Εδώ κείτονται η κόρη μου, η εγγονή μου, όλη μου η οικογένεια (...) Ο πόνος μας είναι φοβερός», είπε ο Κάρλος Μακέρο, με το πρόσωπό του να συσπάται, προτού αρχίσει να φωνάζει στα συνεργεία, να τους ζητάει να ψάξουν πιο γρήγορα. «Οι αδερφές μου σώθηκαν (...) όμως η κουνιάδα μου δεν κατάφερε να βγει, θάφτηκε μαζί με τα μωρά της», είπε απελπισμένη η Κάρμεν Κιρός.

Όσο περνούν οι ώρες, οι ελπίδες πως θα βρεθεί κάποιος ζωντανός μειώνονται. Υπάρχουν «τόνοι λάσπης», κι είναι «δύσκολο να επιβίωσαν θύματα», είπε απλά ο Φερνάντο Γιάνσα, πυροσβέστης που συμμετέχει στην επιχείρηση. Το χώμα που καταπλάκωσε τα σπίτια «δεν αφήνει παρά ελάχιστο οξυγόνο, αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα» για τους παγιδευμένους, επέμεινε καθώς έβγαινε από σημείο όπου έγινε εκσκαφή σε βάθος τεσσάρων μέτρων, αλλά χωρίς να βρεθεί καμιά ένδειξη ζωής. «Όσο πιο βαθιά σκάβουμε, τόσο πιο επικίνδυνο είναι», καθώς το έδαφος γίνεται ασταθές, πρόσθεσε.

«Για όσο χρειαστεί»

Ο πρόεδρος Γκιγιέρμο Λάσο, που πήγε επιτόπου το βράδυ της Δευτέρας, έγινε δεκτός με αποδοκιμασίες και κραυγές, συνθήματα όπως «κάτω ο Λάσο!». «Μπόρεσα να πάω να δω με τα μάτια μου το έργο της έρευνας και της διάσωσης που εκτελούν τα σωστικά συνεργεία», σχολίασε μέσω Twitter έπειτα από συνάντησή του με τοπικούς αξιωματούχους, διαβεβαιώνοντας πως η επιχείρηση θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί».

Στην πληγείσα περιοχή εκκενώθηκαν 600 σπίτια που δεν χτυπήθηκαν από την κατολίσθηση, κατ’ εντολή των αρχών. Η κυβέρνηση άνοιξε τρία κέντρα υποδοχής των πληγέντων που έμειναν άστεγοι.

Η ιστορία του Τζέικομπ, του Λαμπραντόρ που συνεχίζει να ψάχνει απεγνωσμένα δικούς του ανθρώπους στον τόπο της καταστροφής, γνωρίζει τεράστια διάδοση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης: το σκυλί περιπλανιέται, μυρίζει, σκάβει, γρυλίζει, κλαίει… Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μόλις δυο μέλη της οικογένειας με την οποία ζούσε σώθηκαν. Γείτονες που τον αναγνώρισαν του φόρεσαν ανοιχτό πράσινο μπλουζάκι, στο οποίο έχουν γράψει με μαρκαδόρο το όνομα της οικογένειας, για να τον αναγνωρίζουν.

Η περιοχή όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία βρισκόταν σε «κίτρινο συναγερμό» από τον Φεβρουάριο, λόγω σφοδρών βροχοπτώσεων. Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει πως υπήρχε κίνδυνος να κοπεί στα δύο δρόμος.

Λόγω των βροχών, των πλημμυρών και των κατολισθήσεων, η κυβέρνηση κήρυξε την περασμένη εβδομάδα κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 13 από τις 24 επαρχίες του Ισημερινού, ώστε να μπορέσουν να αποδεσμευτούν πόροι που απαιτούνται για να προσφερθεί βοήθεια στους πληγέντες.

Ήδη πριν από αυτή την κατολίσθηση, από τον Ιανουάριο, οι βροχές και οι κατολισθήσεις είχαν στοιχίσει τη ζωή σε 22 ανθρώπους και είχαν αφήσει άστεγους άλλους 346 σε όλη τη χώρα. Πάνω από 6.900 σπίτια υπέστησαν ζημιές και 72 καταστράφηκαν ολοσχερώς, κατά τα επίσημα στοιχεία.

