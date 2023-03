Πολιτική

Εκλογές 2023: Κόντρα Πλεύρη - Ραγκούση για απλή αναλογική και συνεργασίες

Ο υπουργός Υγείας και ο τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ διασταύρωσαν τα "ξίφη" τους στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Τα «ξίφη» τους διασταύρωσαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και ο τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Γιάννης Ραγκούσης με φόντο τις πολιτικές εξελίξεις ενόψει των εκλογών στις 21 Μαΐου.

Ο Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι ο πρωθυπουργός έκανε πράξη την δέσμευσή του για εκλογές στο τέλος της 4ετίας, ενώ κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για το σύστημα της απλής αναλογικής. «Ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει την απλή αναλογική κυβέρνησε με ενισχυμένη», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Πλεύρης και τόνισε ότι «η ΝΔ και όταν έχανε εκλογές επέλεγε συστήματα αυξημένης πλειοψηφίας». Σημείωσε ακόμα ότι «η απλή αναλογική έχει τα δεδομένα που λέει ο κ. Ανδρουλάκης… δηλαδή ψηφίστε και το ποιος θα κυβερνήσει είναι έκπληξη»

Όπως ανέφερε με τις θέσεις που έχουν αναπτύξει τα κόμματα φαίνεται ότι με την απλή αναλογική δεν θα προκύψει κυβέρνηση και υπογράμμισε ότι η ΝΔ θα προσαρμοστεί σε αυτό που θα βγάλουν οι πολίτες στην κάλπη.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του τόνισε ότι «αν η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα θεωρούμε αυτονόητο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι πρωθυπουργός».

Σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασιών ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα δώσει τον τόνο και πρόσθεσε ότι οι πρώτες εκλογές δείχνει το ποιος θα κυβερνήσει. Οι δεύτερες εκλογές θα δείξουν αν θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας, σημείωσε ακόμα.

Κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για ψέματα όταν λέει ότι αν την πρώτη Κυριακή δεν είναι πρώτο κόμμα δεν θα προχωρήσει σε συνεργασία. Όπως είπε ο κ. Πλεύρης ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ψέματα και θα επιδιώξει συνεργασία με Βαρουφάκη και Ανδρουλάκη. Ανέφερε ακόμα ότι ο ΣΥΡΖΑ επέλεξε να μπει σε μια ταλαιπωρία με την απλή αναλογική η οποία δεν βγάζει κυβέρνηση.

«Στις δεύτερες εκλογές η ΝΔ θα έχει αυτοδυναμία», είπε και πρόσθεσε ότι η ΝΔ το θέμα τυχόν αυτοδυναμίας και συνεργασιών το θέτει από τις 21 Μαΐου και μετά. Και με το ΠΣΟΚ και με την ελληνική λύση έχουμε διαφορές με τις οποίες δεν μπορεί να προκύψει συνεργασία, υπογράμμισε ο κ. Πλεύρης και επανέλαβε ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Ραγκούσης τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι θα είναι πρώτο κόμμα και το πρώτο θέμα είναι η νίκη. Παράλληλα, σημείωσε ότι «την επόμενη ημέρα διαβεβαιώνουμε τους πολίτες ότι θα υπάρξει σταθερότητα», ενώ τόνισε ότι στην ΝΔ απαξιώνουν τις πρώτες εκλογές.

«Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι δώστε μας τη νίκη και αύριο το πρωί έχουμε προοδευτική κυβέρνηση», σημείωσε ο κ. Ραγκούσης προσθέτοντας ότι τα κόμματα στα οποία θα απευθυνθούν, είναι αυτά του προοδευτικού τόξου. «Εμείς πάμε για νίκη και πάνω σε αυτή την νίκη θα στηριχθεί η προοδευτική κυβέρνηση», υπογράμμισε, ενώ ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε να πάει σε εκλογές τον Μάιο λόγω του δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο σχεδιασμός ήταν για 9 Απριλίου, είπε.

Απαντώντας στο δημοσίευμα του Political που κάνει λόγο για βίλα του Γιάννη Ραγκούση στην Πάρο, με δάνειο για τρίτεκνους, τόνισε ότι πρόκειται για την προσωπική του μόνιμη κατοικία και δεν είναι βίλα.

Όπως είπε η πρώην σύζυγός του και μητέρα των τριών παιδιών του εδικαιούτο να πάρει αυτό το δάνειο. «Είμαι περήφανος γιατί έχω καταφέρει με την ενοικίαση αυτού του σπιτιού να ζω με αξιοπρέπεια τα παιδιά μου», τόνισε ο κ. Ραγκούσης και ανέφερε ότι «αυτό που συζητάμε είναι δάνειο τρίτεκνης μητέρας που ελήφθη το 2007 όπου κυβέρνηση ήταν η ΝΔ».





