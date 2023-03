Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβόλια: Ο ΠΟΥ αλλάζεις τις συστάσεις

Επικαιροποιημένες συστάσεις από την SAGE. Οι τρεις νέες κατηγορίες για την προτεραιότητα στον εμβολιασμό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτίμησε ότι οι υγιείς ενήλικες δεν χρειάζονται επιπλέον δόση εμβολίων κατά της covid-19, πέρα από τον βασικό εμβολιασμό και μία αναμνηστική δόση, καθώς τα οφέλη για την υγεία τους από περαιτέρω δόσεις είναι μικρά.

Για όσους είναι κάτω των 60 ετών με μέσο κίνδυνο για την υγεία τους, όπως και για τα παιδιά και τους εφήβους 6 μηνών με 17 ετών με συννοσηρότητες, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από τη λήψη επιπλέον αναμνηστικών δόσεων, αλλά «τα οφέλη για την υγεία είναι μικρά».

Η στρατηγική συμβουλευτική ομάδα ειδικών για τον εμβολιασμό (SAGE) του ΠΟΥ έδωσε στη δημοσιότητα τις επικαιροποιημένες συστάσεις της μετά τη συνεδρίασή της αυτή την εβδομάδα.

Οι νέες συστάσεις της SAGE αντικατοπτρίζουν τις επιπτώσεις του παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον του κορονοϊού και το υψηλό επίπεδο ανοσίας που έχει πλέον ο παγκόσμιος πληθυσμός χάρη στις μολύνσεις και το μεγάλο ποσοστό εμβολιασμού, σημείωσε ο ΠΟΥ.

Η SAGE προτείνει τρεις νέες κατηγορίες για την προτεραιότητα στον εμβολιασμό κατά της covid βάσει του κινδύνου που αντιμετωπίζει ένα άτομο να αναπτύξει σοβαρή μορφή της νόσου ή να πεθάνει: υψηλό, μέσο ή μικρό.

Αντιθέτως οι πιο ηλικιωμένοι, οι ενήλικες με συννοσηρότητες, οι ανοσοκατεσταλμένοι, οι έγκυες και οι εργαζόμενοι στην υγεία καλούνται να λάβουν επιπλέον αναμνηστικές δόσεις. Η SAGE συνιστά μεσοδιάστημα 6 με 12 μήνες μεταξύ των αναμνηστικών δόσεων ανάλογα με τη συννοσηρότητα.

Ωστόσο δεν «υπάρχει συνάφεια» σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για τις επιπτώσεις των εμβολίων κατά της covid στην πρόληψη της μακράς covid.

Σχεδόν 13,3 δισεκ. δόσεις εμβολίων κατά της covid έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως.

Ο ΠΟΥ ερευνά νέα εμβόλια τα οποία καλύπτουν μεγάλο εύρος παραλλαγμένων στελεχών, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και καλύτερα αποτελέσματα στην πρόληψη της μόλυνσης και της μετάδοσης της ασθένειας.

Παράλληλα εξετάζει νέες μεθόδους χορήγησης των εμβολίων, όπως μέσω της μύτης, από στόματος ή μέσω του δέρματος.

