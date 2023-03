Κοινωνία

Καλλιθέα: Άνδρας μπούκαρε στο σπίτι 43χρονης - Της έκλεψε κινητό και αυτοκίνητο

Νύχτα τρόμου έζησε μία 43χρονη γυναίκα στην Καλλιθέα όταν ένας αδίστακτος ληστής «μπούκαρε» στο σπίτι της. Τι κατήγγειλε στην Αστυνομία.



Εισβολή από άγνωστο ενώ βρισκόταν μέσα στο σπίτι της στην οδό Μενέλαου στην Καλλιθέα, κατήγγειλε μια 43χρονη γυναίκα από την Ρωσία.

Όπως ανέφερε στα στελέχη ασφάλειας του αστυνομικού τμήματος, ο άγνωστος παραβίασε την πόρτα του σπιτιού της στις 1:40 τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Με την απειλή μαχαιριού αλλά και σωματικής βίας ο δράστης της άρπαξε τα κλειδιά του αυτοκινήτου και το κινητό της τηλέφωνο.

Στη συνέχεια, ο δράστης έκλεψε το αυτοκίνητό της, με το οποίο διέφυγε προς άγνωστη κατευθυνση.

Οι έρευνες για το περιστατικό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το εάν ο άνδρας και το θύμα γνωρίζονταν.

