Υγεία - Περιβάλλον

Καλλιθέα: Εικόνα - σοκ σε κέντρο ΑμεΑ - 11χρονος ακροβατεί στο περβάζι τρίτου ορόφου

Τρόμος με 11χρονο ΑμεΑ στην Καλλιθέα που ακροβατεί στο περβάζι τρίτου ορόφου. Κάτοικος κάλεσε την Αστυνομία. Τέσσερις συλλήψεις.

Σοκ προκαλεί μία φωτογραφία που βλέπει το φως της δημοσιότητας με έναν 11χρονο να ακροβατεί στο περβάζι παραθύρου σε κέντρο ειδικών θεραπειών για παιδιά ΑμεΑ, στην Καλλιθέα.

Ο ανήλικος καταγράφεται να περπατάει από την μία πλευρά στην άλλη στο περβάζι του παραθύρου, που βρίσκεται τρεις ορόφους από το έδαφος. Είναι άγνωστο το πόση ώρα ακροβατεί, μέχρι την στιγμή που ένα άλλο παιδάκι πλησιάζει τον 11χρονο από το εσωτερικό τραβώντας την κουρτίνα.

Σύμφωνα με το kallitheaonline.gr, που δημοσιεύει την σχετική φωτογραφία, το τρομακτικό περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης. Περίοικος φωτογράφισε τον 11χρονο με το κινητό του τηλέφωνο και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συνελήφθησαν ένας υπεύθυνος του κέντρου και τρεις εργαζόμενοι, ενώ ενημερώθηκαν οι γονείς προκειμένου να παραλάβουν τα παιδιά τους. Τον 11χρονο παρέδωσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην μητέρα του, στην περιοχή του Μενιδίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο κέντρο απασχολεί τις αρχές για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ έχουν υπάρξει καταγγελίες και για κακοποίηση παιδιών.

Το θέμα αποκάλυψε και ανέδειξε η Νένα Χρονοπούλου με ανάρτηση που έκανε στο Facebook.

Η ηθοποιός και γραμματέας του υποστηρικτικού και κοινωνικού δικτύου ΑμεΑ-4amea, κάνει λόγο για έναν «’σταθμό’ ακατάλληλο, επικίνδυνο, δίχως ελέγχους, δίχως προδιαγραφές, δίχως υποδομές, δίχως θεραπευτές, δίχως κρατική εποπτεία για να επέμβει μετά από αλλεπάλληλες καταγγελίες γονέων». «Σας επισημαίνουμε πως είναι ζήτημα χρόνου να θρηνήσουμε παιδί με αναπηρία από το συγκεκριμένο κέντρο ειδικών θεραπειών», τονίζει η Νένα Χρονοπούλου.

Διαβάστε αναλυτικά την ανάρτησή της:

«Το τραίνο των παιδιών με Αναπηρία είναι σε Θανατηφόρα διαδρομή, ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ μην περιμένετε να θρηνήσουμε κι άλλα παιδιά.

Ένα ακόμα «τραίνο» γεμάτο παιδιά ΑμεΑ αυτή τη φορά καθοδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο.

Είναι χαρακτηρισμένο ως «κέντρο ειδικών θεραπειών» και «φορτώνει κόσμο» από όλα τα σημεία της Αθήνας οδηγώντας τα στην Καλλιθέα.

Σε ένα «σταθμό» ακατάλληλο, επικίνδυνο, δίχως ελέγχους, δίχως προδιαγραφές, δίχως υποδομές, δίχως θεραπευτές, δίχως κρατική εποπτεία για να επέμβει μετά από αλλεπάλληλες καταγγελίες γονέων.

Όλοι μας καρτερικά αναμένουμε το «μοιραίο» γιατί ο «σταθμάρχης» του είναι παραβατικός, επικίνδυνος, αδιάφορος προς τα παιδιά με αναπηρία, και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το χρήμα.

Η ιδιοκτήτρια του, αλλά και η υπεύθυνη όπως και άνθρωποι που έχουν προσληφθεί (θεραπευτές, οδηγοί, συνοδοί) έχουν επανειλημμένως συλληφθεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου για την εξής εγκληματική κατηγορία : ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ τις παρακάτω ημερομηνίες :

• 3/3/2022 – Παιδί έφυγε από το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών δίχως να το αντιληφθούν οι υπεύθυνοι, το βρήκε ένας περαστικός και το οδήγησε στο Τμήμα Ασφαλείας Καλλιθέας.

• 12/10/2022 – Παιδί έφυγε από το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών δίχως να το αντιληφθούν οι υπεύθυνοι την ώρα που επιβιβαζόταν στο πουλμανάκι για τη μεταφορά του στο σπίτι (το πούλμαν δεν είναι αδειοδοτημένο από την Περιφέρεια), και βρέθηκε μετά από δύο ώρες να τριγυρίζει μόνο του από την Καλλιθέα στην οδό Καλλιρόης για δύο ώρες κανένας υπεύθυνος δεν το είχε αντιληφτεί…

Για ακόμα μία φορά το παιδί το βρήκε περαστικός και το οδήγησε στην Αστυνομία, η υπόθεση κατέληξε στο Τμήμα Ασφαλείας Καλλιθέας όπου έγινε αυτόφωρη διαδικασία και αναμένεται η δίκη. (Είχε οριστεί για την 1/3/2023, όπου η ιδιοκτήτρια ζήτησε αναβολή).

• 10/1/2023 – Παιδί έφυγε από Κέντρο Ειδικών Θεραπειών και αυτή τη φορά βρέθηκε στο βαγόνι του τραίνου στο σταθμό Αττικής !!!

Το βρήκαν από video κλήση που έκανε το παιδί και έτσι ειδοποιήθηκαν οι αρχές και δε συνέβη κάτι ανεπανόρθωτο.

Η διαδικασία του αυτοφώρου τηρήθηκε, έγινε η δίκη και στη μία κατηγορουμένη έχει επιβληθεί ποινή.

• 14/3/2023 – Παιδί περπατάει πάνω πεζούλι του παραθύρου του 3ου ορόφου του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών (είναι στον 3ο όροφο) το βλέπουν οι γείτονες, καλούν την αστυνομία και τη 4ΑΜΕΑ, γιατί είχαν παρακολουθήσει τηλεοπτικές εκπομπές που είχαν γίνει καταγγελίες για το συγκεκριμένο κέντρο εδώ και ένα χρόνο.

Φτάνει η ομάδα ΔΙΑΣ και προσάγει τέσσερις από τους υπευθύνους-ανευθύνους του συγκεκριμένου κέντρου ειδικών θεραπειών στην Καλλιθέα και αυτή τη στιγμή είναι στο Αυτόφωρο.

• Το συγκεκριμένο κέντρο έχει ακόμα μηνύσεις για ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥ αλλά και για ΑΠΕΙΛΕΣ σε γονείς, που έγιναν την 1/7/2022 και 13/11/2022 από διαφορετικούς μηνυτές οι οποίοι πήγαιναν τα παιδιά τους στο συγκεκριμένο κέντρο.

• Υπάρχει ακόμα καταγγελία – αναφορά στο ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ από τις 20/9/2020 η οποία και έχει πάρει το δρόμο προς την Περιφέρεια Αττικής αλλά και τις Εισαγγελικές Αρχές και δυστυχώς είναι ακόμα στα αρχεία.

• Όπως υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες στο Τμήμα Ανηλίκων της ΓΑΔΑ από γονείς αλλά και εργαζομένους του κέντρου και είναι όλα στη διάθεση των αρχών.

Στο συγκεκριμένο κέντρο ειδικών θεραπειών πηγαίνουν 60 παιδιά ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, δηλαδή ενώ είναι ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ λειτουργεί παρανόμως ως ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΜΕΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΝΟΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ

Η ατιμωρησία όλων αυτών των ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ανθρώπων στο χώρο της ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ είναι το μεγάλο τους προσόν.

Ζητάμε υπεύθυνα μία απάντηση από κάθε αρμόδιο φορέα, εάν σκοτωθεί ένα παιδί (χθες γλίτωσε από την ευαισθησία των γειτόνων) ποιος θα πάρει την ευθύνη;

ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΘΡΗΝΗΣΟΥΜΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΑ – 4ΑΜΕΑ».

