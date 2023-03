Πολιτική

Εκλογές 2023 - ΝΔ: Η Σέβη Αμανατίδου Βολουδάκη υποψήφια

Την υποψηφιότητα της συζύγου του Μανούσου Βολουδάκη που έφυγε πρόσφατα από την ζωή ανακοίνωσε η ΝΔ.

Την υποψηφιότητα της Σέβης Αμανατίδου Βολουδάκη με τη Νέα Δημοκρατία στα Χανιά, την οποία είχε η ίδια προαναγγείλει από τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου του κόμματος ενόψει των επικείμενων εκλογών της 21ης Μαΐου.

"Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, η Σέβη Αμανατίδου Βολουδάκη θα είναι υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική περιφέρεια Χανίων στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου". αναφέρει η ανακοίνωση της ΝΔ.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, για την τιμητική του πρόταση να συμμετέχω στις προσεχείς και κρίσιμες εκλογές για την πατρίδα μας, ως υποψήφια βουλευτής στο νομό Χανίων» ανέφερε σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Σέβη Αμανατίδου Βολουδάκη, μετά την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα είναι υποψήφια στις εκλογές της 21ης Μαίου.

«Ο Μανούσος Βολουδάκης λάτρεψε τα Χανιά και τα υπηρέτησε με απόλυτη αφοσίωση. Χάραξε ένα ξεχωριστό δρόμο ήθους και προσφοράς. Σε αυτόν τον δρόμο θα περπατήσω. Είμαι αποφασισμένη να προχωρήσω μακρύτερα. Με τις αρχές και τις αξίες που μας ενώνουν. Δεσμεύομαι με την επιμονή και τη συνέπεια που με διακρίνουν να διεκδικήσω όσα τα Χανιά και τα παιδιά μας αξίζουν» συμπλήρωσε στην ανάρτησή της.

Τη Δευτέρα, στα γραφεία του κόμματος παρουσιάστηκε το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στα Χανιά, με την Ντόρα Μπακογιάννη να καλωσορίζει τη σύζυγο του Μανούσου Βολουδάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών.

«Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι από αυτή την πλευρά, συνήθως ήταν ο Μανούσος εδώ. Χρειάζεται όλοι μαζί, ενωμένοι να προσπαθήσουμε να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ, η χώρα να είναι σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου, με ασφαλή σύνορα και να βγάλουμε το κόμμα μας αυτοδύναμο και πρώτο στα Χανιά», είπε η ίδια κατά τη σύντομη τοποθέτησή της.

