“Σέρρες”: Η θεία Σταματίνα σε… μεγάλα κέφια (βίντεο)

Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη έρχονται απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1 με δύο νέα απολαυστικά επεισόδια.

Μια από τις αγαπημένες πρωταγωνίστριες της σειράς «ΣΕΡΡΕΣ», η θεία Σταματίνα (aka. Γιούλη Τσαγκαράκη), έχει κλέψει τις εντυπώσεις και τις καρδιές των τηλεθεατών με τις μοναδικές ατάκες της.

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να απολαύσετε ξανά και ξανά κάποιες από τις καλύτερες στιγμές της μέσα από τα μάτια των συμπρωταγωνιστών της:

Οι «ΣΕΡΡΕΣ» του Γιώργου Καπουτζίδη έρχονται απόψε, Τετάρτη 29 Μαρτίου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1 με δύο νέα απολαυστικά επεισόδια.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

Περίληψη 6ου επεισοδίου - Πρέπει να κλάψει

Η Σταματίνα κάνει μια ανακοίνωση που τους αφήνει όλους άφωνους, ενώ ο εγωισμός της Νάνσυς βγάζει τον Οδυσσέα από τα ρούχα του. Ένα νέο πρόσωπο βοηθά τον Λευτέρη να ανοίξει την καρδιά του σε μια αλήθεια που αγνοούσε.

Περίληψη 7ου επεισοδίου - Απλώς καλή

Η άρνηση του Οδυσσέα να βοηθήσει τη Νάνσυ την αναγκάζει να στραφεί στη Σταματίνα, που προσφέρει ολόψυχα την πολύτιμη βοήθειά της. Την ίδια στιγμή, χάρη στα λόγια ενός παλιού φίλου, ο Λευτέρης συνειδητοποιεί ότι δεν είναι πια αυτός που ήταν.

«ΣΕΡΡΕΣ»: Τετάρτη, Πέμπτη στις 21:00 και Παρασκευή στις 21:30 στον ΑΝΤ1.

Μια σειρά - ύμνος στη διαφορετικότητα που παρουσιάστηκε στο ΑΝΤ1+, συζητήθηκε και αγαπήθηκε πολύ και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, είναι στον ΑΝΤ1 για να μας χαρίσει βραδιές γεμάτες αβίαστο γέλιο, συγκίνηση και όνειρα, μέσα από την ιδιαίτερη σχέση ενός πατέρα με τον γιο του.

