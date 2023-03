Κοινωνία

Χαλκιδική: Μέσα στο “εργοστάσιο” λαθραίων τσιγάρων (εικόνες)

Πώς δρούσε το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από τις Αρχές. Σοκάρουν οι εικόνες από το χώρο παραγωγής λαθραίων τσιγάρων.

Με «βιτρίνα» μια μεταφορική εταιρία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, διακινούσε το κύκλωμα -την εξάρθρωση του οποίου ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.- μεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων που παρασκεύαζε σε πλήρως εξοπλισμένο «εργοστάσιο», που λειτουργούσε στο Λάκκωμα Χαλκιδικής.

Διαθέτοντας δύο πλήρεις γραμμές παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης τσιγάρων και με καπνό που εισαγόταν από τη Βουλγαρία, το παρασκευαστήριο φαίνεται να δούλευε ακατάπαυστα, παράγοντας καθημερινά χιλιάδες λαθραία τσιγάρα που διακινούνταν με φορτηγά στην ελληνική επικράτεια, κυρίως με προορισμό την Αττική.

Η Ασφάλεια Κιλκίς παρακολουθούσε εδώ και μήνες τη δράση του κυκλώματος, έχοντας εντοπίσει το παράνομο παρασκευαστήριο και άλλους δύο αποθηκευτικούς χώρους, ενώ κατέγραφαν τα ύποπτα δρομολόγια. Το προηγούμενο 24ωρο πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση, που οδήγησε στη σύλληψη 30 ατόμων για εμπλοκή στην υπόθεση.

Τρεις εξ αυτών είναι Έλληνες και φαίνεται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, ενώ οι υπόλοιποι 27 (όλοι αλλοδαποί) εργάζονταν -άγνωστο υπό ποιες συνθήκες- στο παρασκευαστήριο, όπου διέμεναν κιόλας σε ειδικά διαμορφωμένους κοιτώνες.

Όπως έγινε γνωστό στη διάρκεια παρουσίασης της υπόθεσης από τον γενικό περιφερειακό αστυνομικό διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας, ταξίαρχο Γιώργο Τζήμα, κατά την αστυνομική επιχείρηση συνολικά κατασχέθηκαν 592.000 πακέτα τσιγάρα (δηλαδή περισσότερα από 11,5 εκατομμύρια τεμάχια), 20 τόνοι και 320 κιλά επεξεργασμένου καπνού. Κατασχέθηκαν ακόμα πρώτες ύλες, επτά οχήματα τύπου κλαρκ και παλετοφόρα, έξι οχήματα μεταφοράς (μεταξύ αυτών τέσσερα φορτηγά και δύο βαν), όπως επίσης μηχανήματα παρασκευής και εξοπλισμός.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που στερήθηκε το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 2,5 εκατ. ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης, ενώ οι αστυνομικές έρευνες για τη δράση του κυκλώματος συνεχίζονται.

