Οικονομία

Τουρισμός - Αθήνα: Κατακόρυφη αύξηση στην πληρότητα των ξενοδοχείων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών και Αργοσαρωνικού για την πληρότητα στα ξενοδοχεία.

Aυξημένη κατά 69,9% καταγράφεται η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων Αθήνας- Αττικής το πρώτο δίμηνο του 2023 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2022, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση με την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού να κάνει λόγο για θετικά μηνύματα στην αρχή του έτους. Στο μεταξύ η ΕΞΑΑΑ σημειώνει ότι σε σχέση με το 2019 παρατηρείται μείωση κατά 6,5%, στην πληρότητα, πάντα εστιάζοντας στο πρώτο δίμηνο.

Συγκεκριμένα, ο Ιανουάριος 2023 «έκλεισε» με μέση πληρότητα 50,9% (έναντι 26,7% του 2022 και 50,7% του 2019), αυξημένη κατά 90,2% έναντι του 2022 και κατά 0,3% έναντι του Ιανουαρίου 2019, ενώ ο Φεβρουάριος 2023 «έκλεισε» με μέση πληρότητα 58,0% (έναντι 37,6% του 2022 και 64,6% έναντι του 2019), δηλαδή αυξημένη μεν κατά 54,0% έναντι του 2022, μειωμένη δε κατά (-) 10,2% έναντι του αντίστοιχου Φεβρουαρίου του 2019. Σε ό,τι αφορά τη μέση τιμή ανά διαθέσιμο δωμάτιο, αυτή κατά το Α΄ δίμηνο σημείωσε ποσοστά μεταβολής (+) 32,1% (2023-2022) και (+) 11,9% (2023-2019). Στο μεταξύ το δε έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (Rev Par) σημείωσε ποσοστό μεταβολή (+) 124,4% (2023-2022) και (+) 4,7% (2023-2019).

Σχολιάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, η ΕΞΑΑΑ αναφέρει ότι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος παραδοσιακά δεν αποτελούν μήνες αυξημένης τουριστικής ροής. Παράλληλα δεν αποτελούν και μήνες ενδεικτικούς για την συνολική πορεία της νέας τουριστικής χρονιάς που ξεκινά παραδοσιακά από τον Απρίλιο - Μάϊο, καθώς αφενός η Αθήνα παρουσιάζει χαρακτηριστικά εποχικότητας με μειωμένη τουριστική κίνηση έως και τον μήνα Μάρτιο - Απρίλιο και αφετέρου πολλά θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις και από την ροή επισκεπτών προς την Αθήνα τους επόμενους μήνες.

Οι έως τώρα τάσεις φανερώνουν πως καλώς εχόντων των πραγμάτων και εκτός απροόπτων φυσικά που να αφορούν στην ελληνική, στην ευρωπαϊκή αλλά και στη διεθνή επικαιρότητα, η νέα τουριστική χρονιά για τα ξενοδοχεία της Αθήνας -τα οποία σταθερά υπερτερούν των ανταγωνιστών τους σε τιμές- θα εξελιχθεί ομαλά, ιδιαίτερα από τον Απρίλιο και μετά, κυρίως λόγω της σταδιακής ανάκαμψης των συνεδρίων και εκδηλώσεων. Ακόμη καλύτερες, εκτιμά η ένωση, θα είναι οι επιδόσεις των ξενοδοχείων της Αθήνας στην περίπτωση που εγκαίρως δρομολογηθούν συγκεκριμένες πολιτειακές δράσεις για τον περιορισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ καταλυμάτων διαφόρων τύπων, την οικονομική βοήθεια των επιχειρήσεων αλλά και την ενίσχυση της απασχόλησης εργαζομένων στις μονάδες.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Μέσα στο “εργοστάσιο” λαθραίων τσιγάρων (εικόνες)

Δίκη Πισπιρίγκου - Παιδίατρος: Εξέτασα την Τζωρτζίνα πριν από την ανακοπή και δεν βρήκα κάτι

Νειμάρ: Χάκαραν τον λογαριασμό του στο Twitter