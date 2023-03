Τεχνολογία - Επιστήμη

Η Google μπλοκάρει 9000 διαφημίσεις το λεπτό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Google το 2022 μπλόκαρε και αφαίρεσε πάνω από 5,2 δις διαφημίσεις που παραβίασαν τις πολιτικές της εταιρείας

Tη δημοσίευση του Ads Safety Report 2022 (έκθεση για την ασφάλεια των διαφημίσεων), την ετήσια αναφορά που παρουσιάζει όλες τις δράσεις σχετικά με την διαφήμιση στις πλατφόρμες τις εταιρείας, ιδιαίτερα ως προς την ασφάλεια και την ακεραιότητα τους, ανακοίνωσε σήμερα η Google.

Η ψηφιακή διαφήμιση αποτελεί κεντρικό πυλώνα για να έχουμε ένα ανοιχτό και ασφαλές διαδίκτυο, το οποίο με τη σειρά του παρέχει ποικιλόμορφο και ποιοτικό περιεχόμενο για όλους, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί οφέλη για τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Όπως ανακοινώθηκε, μέσα στο 2022, η Google:

Μπλόκαρε και αφαίρεσε πάνω από 5.2 δισεκατομμύρια διαφημίσεις που παραβίασαν τις πολιτικές της εταιρείας. Αυτό σημαίνει επέμβαση σε περίπου 9.000 διαφημίσεις το λεπτό.

Περιόρισε 4,3 δισεκατομμύρια διαφημίσεις

Μπλόκαρε πάνω από 17 εκατομμύρια διαφημίσεις που σχετίζονταν με τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ανέστειλε πάνω από 6,7 εκατομμύρια λογαριασμούς διαφημιστών, καθώς παραβίασαν τους κανόνες της εταιρείας

Αφαίρεσε διαφημίσεις σε πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια σελίδες

Ανανέωσε ή πρόσθεσε 29 πολιτικές που αφορούν στους διαφημιστές και τους διαφημιζόμενους

Επιπλέον, πέρα από τις πολιτικές και την επιβολή τους, η εταιρεία επένδυσε σημαντικά στην ενημέρωση των χρηστών για τις επιλογές τους στο διαδίκτυο. Σήμερα, η Google λανσάρει το Ads Transparency Center (Κέντρο Ελέγχου Διαφημίσεων), μια λίστα αξιόπιστων διαφημιστών από κάθε πλατφόρμα της εταιρείας, που βοηθά τους χρήστες να ενημερωθούν αναφορικά με τους διαφημιζόμενους και τις διαφημίσεις που εμφανίζει η Google.

H παροχή μιας ασφαλούς και ακέραιας εμπειρίας διαφήμισης για τους χρήστες αποτελεί κομβικό μέρος της κεντρικής αποστολής της Google, που είναι η οργάνωση της παγκόσμιας πληροφορίας και η διάθεσή της προς όλους. Η Google δηλώνει πως θα παραμείνει δεσμευμένη στη προσπάθεια για την αντιμετώπιση κάθε κατάχρησης στις πλατφόρμες της, καθώς και για την εξυπηρέτηση των διαφημιστών και εκδοτών, ώστε να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους.

Έναρξη λειτουργίας του νέου Κέντρου Ελέγχου Διαφημίσεων

Σήμερα, η Google ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου Διαφημίσεων - τη νέα υπηρεσία που έχει στόχο να σας βοηθά να μαθαίνετε γρήγορα και εύκολα περισσότερες πληροφορίες για τις διαφημίσεις που βλέπετε σε Search, Youtube και Display.

«Με δεδομένο ότι πάνω από 30 εκατομμύρια άνθρωποι αλληλεπιδρούν καθημερινά με τα μενού διαχείρισης διαφάνειας και ελέγχου των διαφημίσεων της Google, τα τελευταία πέντε χρόνια επενδύσαμε στην παροχή καλύτερων τρόπων για να μαθαίνετε περισσότερα σχετικά με τις διαφημίσεις που βλέπετε και να έχετε τον έλεγχο. Από σήμερα, το Κέντρο Ελέγχου Διαφημίσεων ξεκινά να διατίθεται σε χρήστες σε όλο τον κόσμο, ώστε να μαθαίνετε γρήγορα και εύκολα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις που βλέπετε από την Google και από τις υπηρεσίες Search, YouTube και Display», αναφέρει στην ανακοίνωση της.

Το Κέντρο Ελέγχου Διαφημίσεων είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς προσπάθειας, με στόχο να παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαφημιζόμενους. Το 2018, ξεκινήσαμε, αναφέρει η Google, να απαιτούμε από τους διαφημιζόμενους που επιθυμούσαν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στις πλατφόρμες μας, να υποβάλλονται σε μια διαδικασία επαλήθευσης, καθώς και να συμπεριλαμβάνουν στη διαφήμισή τους μια γνωστοποίηση που να δείχνει σαφώς ποιος πλήρωσε γι' αυτήν. Το 2020, προχωρήσαμε ένα βήμα παρακάτω, εισάγοντας ένα παγκόσμιο πρόγραμμα επαλήθευσης της ταυτότητας διαφημιζόμενων, που απαιτεί από τους διαφημιζόμενους της Google να επαληθεύουν πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις τους, την περιοχή από την οποία δραστηριοποιούνται και το αντικείμενό τους (τι πωλούν ή προωθούν). Το περασμένο φθινόπωρο, λανσάραμε παγκοσμίως το «My Ad Center», τον νεότερο και πιο φιλικό προς τον χρήστη τρόπο για να βοηθήσουμε τους χρήστες μας να ελέγχουν τις διαφημίσεις που βλέπουν σε Search, YouTube και Discover, απευθείας από τις ίδιες τις διαφημίσεις.

Συστήνοντας το Κέντρο Ελέγχου Διαφημίσεων

Το Κέντρο Ελέγχου Διαφημίσεων αποτελεί έναν κόμβο αναζήτησης όλων των διαφημίσεων που προβάλλονται από πιστοποιημένους διαφημιζόμενους. Αυτό το one-stop shop σχεδιάστηκε με γνώμονα τον χρήστη, διασφαλίζοντας του ότι θα έχει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις που βλέπει από τη Google.

Με το Κέντρο Ελέγχου Διαφημίσεων, θα είναι σε θέση να καταλάβει:

Τις διαφημίσεις που έχει αναρτήσει ένας διαφημιζόμενος

Ποιες διαφημίσεις εμφανίστηκαν σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή

Την τελευταία ημερομηνία που έτρεξε μια διαφήμιση και τη μορφή της.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Εξιτήριο για τον 20χρονο που ήταν στο κυλικείο τη στιγμής της σύγκρουσης

Τροχαίο στην Αίγυπτο: Καραμπόλα με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες

ΟΔΔΗΧ - 5ετές ομόλογο: 2,5 εκατομμύρια άντλησε το Δημόσιο