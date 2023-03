Αθλητικά

Ολυμπιακός - Βιλερμπάν: Οι “ερυθρόλευκοι” σφράγισαν το πλεονέκτημα έδρας και περιμένoυν τον Παναθηναϊκό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ολυμπιακός παραμένει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 22 νίκες – 9 ήττες και τώρα περιμένει τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Παρασκευή για το 13-0.

Με πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ -οριστικά- θα διεκδικήσει την πρόκριση στο φάιναλ φορ της Euroleague (σ.σ. Κάουνας) ο Ολυμπιακός. Αφού είχαν γίνει η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στα πλέι οφ με τη νίκη επί της Ζαλγκίρις στο Κάουνας (17/3), το βράδυ της Τετάρτης (29/3) οι «ερυθρόλευκοι» έγιναν και η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε και μαθηματικά το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Η ουραγός Βιλερμπάν (8-23) δεν μπορούσε να σταθεί... εμπόδιο σε αυτόν τον στόχο των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα που την ίδια ώρα ήθελαν και... εκδίκηση για την ήττα επί γαλλικού εδάφους στον πρώτο γύρο. Και την πήραν, επικρατώντας με 81-55 (+26), στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής.

Ο Ολυμπιακός παραμένει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 22 νίκες – 9 ήττες και τώρα περιμένει τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Παρασκευή (31/3) για το 13-0 σε όλες τις διοργανώσεις, στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Euroleague.

Με «όπλο» την άμυνα, όπως φαίνεται και από τους 55 πόντους, ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην ομάδα του Πάρκερ, παρά την αστοχία έξω από τα 6.75 (6/25) και έστω και αν αγωνίστηκε χωρίς τον Φαλ (ίωση) και τον Κέιναν (στις ΗΠΑ για τη νεογέννητη κόρη του). Μια νίκη που ήρθε με «σβηστούς» τους Βεζένκοφ και Σλούκα, αφού δεν υπήρχε λόγος να πιεστούν.

Οι ΜακΚίσικ και Ουόκαπ σημείωσαν από 11 πόντους, ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου είχε 10 πόντους και 6 ριμπάουντ, 9 πόντους πρόσθεσε ο Βεζένκοφ, 8 ο Πίτερς και 7 ο Λαρεντζάκης.

Η Βιλερμπάν που ταξίδεψε με εννέα παίκτες στην Αθήνα (εκτός οι Ντε Κολό, Ρισασέ, Νουά και Λοβέρν) είχε διψήφιους τους Ομπασοχάν (12π.) και Τάιους (10π.).

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 37-29, 56-39, 81-55

Με Ουόκαπ, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μπλακ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ενώ η Βιλερμπάν μπήκε στο παρκέ του ΣΕΦ με τους Μάθιου, Μποστ, Λάιτι, Καουντί και Φαλ.

Με ταχύτητα και αυτοματισμούς, αλλά και τους Παπανικολάου, ΜακΚίσικ «καυτούς» ο Ολυμπιακός εκτόξευσε τη διαφορά στο +15 (22-7) πριν ολοκληρωθεί η 1η περίοδος. Οι Γάλλοι προσπάθησαν να «χτυπήσουν» στη ρακέτα, εν τη απουσία του Μουσταφά Φαλ, αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν σε 22-13, με το τέλος του 1ου δεκαλέπτου.

Άστοχος στα μακρινά σουτ ο Ολυμπιακός στα πρώτα λεπτά της 2ης περιόδου, έδωσε την ευκαιρία στην Βιλερμπάν να μειώσει στο -5 (29-24)! Ο Πάρκερ είδε τους παίκτες του να σημειώνουν τρία τρίποντα (Πον, Ομπασοχάν και Μποστ), αλλά και επιμέρους σκορ 7-11. Μία ακόμη φορά ήταν οι ΜακΚίσικ και Παπανικολάου που έδωσαν λύσεις επιθετικά για την ελληνική ομάδα που απομακρύνθηκε ξανά, 35-24. Με τον Λούντζη να οργανώνει, ο Ολυμπιακός επέβαλλε εκ νέου τον ρυθμό του και όταν ολοκληρώθηκε το α΄ μέρος ο μόνος παίκτης που δεν είχε σκοράρει από όσους είχε ρίξει στο παρκέ ο Μπαρτζώκας ήταν ο Άλεκ Πίτερς. Ακόμη και ο Σλούκας που αγωνίστηκε μόνο 2:39΄΄ στο πρώτο εικοσάλεπτο είχε ανοίξει... λογαριασμό στο σκοράρισμα. Ο Ολυμπιακός πήγε στ’ αποδυτήρια στο +8 (37-29) έχοντας 12/20 δίποντα (5/15 η Βιλερμπάν), καθώς και 10 ασίστ, 5 λάθη, 8 κλεψίματα. Στον αντίποδα, οι Γάλλοι είχαν 3 ασίστ, 12 λάθη και 3 κλεψίματα. Μόνο στα τρίποντα υπερείχε η αντίπαλος του Ολυμπιακού με 5/11 έναντι 2/14 των Πειραιτών. Ο ΜακΚίσικ τέλειωσε το α΄ μέρος με 9 πόντους, ενώ 8 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ είχε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου.

Μόνο 10 πόντους δέχτηκε η ομάδα του Πειραιά στην 3η περίοδο. Απόρροια της πιεστικής άμυνάς της. Την ίδια ώρα στο άλλο μισό του γηπέδου, οι «ερυθρόλευκοι» επιδείκνυαν πολυφωνία στην επίθεση για να προηγηθούν και με +19 (54-35). Το επιμέρους σκορ 19-10 στο 3ο δεκάλεπτο και το 56-39 στο 30ό λεπτό είχε διαμορφωθεί χωρίς να χρειαστεί να φορτσάρει ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού, Σάσα Βεζένκοφ, που είχε πετύχει 9 πόντους έως τότε.

Πλέον, ο Ολυμπιακός μετρούσε αντίστροφα για την ολοκλήρωση του ματς με την ουραγό Βιλερμπάν και την εξασφάλιση -και μαθηματικά- του πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ. Το δεύτερο εύστοχο τρίποντο του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στο ματς έφερε τον Ολυμπιακό στο +21 (61-40). Ακόμη και ο Τζορτζ Πάπας πήρε χρόνο συμμετοχής σημειώνοντας 5 πόντους, με το τέλος της αναμέτρησης να βρίσκει τους «ερυθρόλευκους» στο +26 (81-55).

Διαιτητές: Γιαβόρ (Σλοβενία), Πατέρνικο (Ιταλία), Γιούρας (Σερβία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 11 (1), Λούντζης 4, Λαρεντζάκης 7 (2), Σλούκας 4, Βεζένκοφ 9 (1), Παπανικολάου 10, Μπόλομποϊ 6, Πίτερς 8 (1), Μπλακ 6, ΜακΚίσικ 11

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Τέρενς Τζόναθαν Πάρκερ): Μάθιουζ 8, Μποστ 8 (2), Καουντί 3 (1), Ντιό 6 (1), Τάιους 10, Φαλ 2, Λάιτι 3 (1), Ομπασοχάν 12 (1), Πον 3 (1)

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλιούπολη - Βιασμός ανηλίκων: Ο κατηγορούμενος προπονητής (εικόνες)

Τροχαίο σοκ στην Ηλεία: Οι επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα (εικόνες)

Τροχαίο στην Αίγυπτο: Καραμπόλα με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες