Τρομοκρατικό δίκτυο στην Αθήνα - Δημογλίδου: Είχαν επαφές και με ποινικούς οι συλληφθέντες

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ μίλησε για τις έρευνες της Αστυνομίας. Στο "μικροσκόπιο" οι επαφές και με άλλα πρόσωπα.



Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, για την εξάρθρωση τρομοκρατικού δικτύου που προετοίμαζε χτύπημα στην καρδιά της Αθήνας.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου οι δυο συλληφθέντες φαίνεται ότι έπαιρναν εντολές από το εξωτερικό, επίσης από έναν υπήκοο Πακιστάν προκειμένου να φέρουν ιδιαίτερης σημειολογίας πλήγματα στο κέντρο της Αθήνας

Όπως είπε προφανώς είχαν βάλει στο στόχαστρο κι άλλους στόχους. Ωστόσο αυτό που είχαν σχεδιάσει για το αμέσως επόμενο διάστημα ήταν αυτό στο κέντρο της Αθήνας, σημείωσε.

Η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι η έρευνα της Αστυνομίας ήταν τέτοια που μπορέσαμε να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι αυτοί οι άνθρωποι προετοίμαζαν κάτι τέτοιο, ενώ ανέφερε ότι ελέγχονται οι επαφές τους και με άλλα πρόσωπα.

Υπογράμμισε ακόμα ότι είχαν επαφές με ομοεθνείς τους αλλά και με κάποιους ποινικούς ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν βαρύ οπλισμό και πρόσθεσε ότι το κίνητρο ήταν οικονομικό αλλά η συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας μπόρεσε να αποτρέψει ένα τέτοιο χτύπημα.

Με αφορμή και την υπόθεση της Ρωσίδας κατασκόπου η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι αφού καταφέραμε και εξαρθρώσαμε και τις δυο υποθέσεις οι πολίτες θα πρέπει να αισθάνονται ότι βρίσκονται σε μια ασφαλή χώρα.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε για το θέμα και ο Θεόδωρος Λιόλιος, Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής και Στρατιωτικών Επιστημών.

Όπως είπε σύμφωνα με τα στοιχεία προκύπτει ότι πρόκειται για προπαρασκευαστικές πράξεις ενός εγκλήματος. Σημείωσε ότι εκεί που πρέπει να εστιάσουμε είναι στο αν υπήρχε πρόθεση ή αν υπήρξε αρχή τέλεσης του εγκλήματος.

«Η τρομοκρατία για να θεωρηθεί σοβαρή είναι ένοπλη, δεν μπορεί να είναι σοβαρή μια τρομοκρατία η οποία στηρίζεται σε φήμες και απειλές. Είναι η έναρξη αλλά όχι η απόπειρα», σημείωσε..

