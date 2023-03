Life

“DRAGONS’ DEN”: νέες επενδύσεις πολλών χιλιάδων ευρώ την Παρασκευή

Το νέο επεισόδιο του “DRAGONS’ DEN” έρχεται με παρουσιάσεις πρωτότυπων επιχειρηματικών ιδεών και καινούριες συμφωνίες.

Οι Έλληνες DRAGONS έχουν μέχρι στιγμής επενδύσει συνολικά προσωπικά κεφάλαια ύψους 945.000€ και την Παρασκευή στις 22:15 στο 9ο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE» θα αναζητήσουν επιχειρηματίες που θα καταφέρουν να τους πείσουν με τις ιδέες αλλά και την προσωπικότητά τους να συνάψουν μια επικερδή συμφωνία μαζί τους.

Στο «DRAGONS’ DEN GREECE» οι καταξιωμένοι Έλληνες επενδυτές έρχονται αντιμέτωποι με φιλόδοξα επιχειρηματικά πλάνα και είναι έτοιμοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα τους εντυπωσιάσουν. Οι επιχειρηματίες από την πλευρά τους γνωρίζουν ότι το «πιτσάρισμα» μπροστά στους DRAGONS χρειάζεται συγκέντρωση, πάθος και ρεαλισμό. Έχουν ό,τι απαιτείται;

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΤΟ 9ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΟΥ «DRAGONS’ DEN GREECE»

Ένα ζευγάρι από τη Σύρο έρχεται στο DRAGONS’ DEN με μια επιχείρηση που έχει δοκιμαστεί στο χρόνο και τώρα θέλουν να επεκταθεί. Θα βρουν συνοδοιπόρο στο ταξίδι της επιχειρηματικής τους εξέλιξης;

Μια πολίτης του κόσμου θέλει να τεστάρει αν το προϊόν της έχει θέση στην ελληνική αγορά και αναζητά DRAGON που θα πιστέψει στο όραμά της.

Ένας φιλόδοξος επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για να μας «ξελασπώσει» και να μας βγάλει από τη δύσκολη θέση. Θα καταφέρει να πείσει τους Έλληνες επενδυτές;

Μια «καλή νεράιδα» αναζητά «δράκο» για να κάνουν τον κόσμο καλύτερο και γράψουν τη δική τους ιστορία στον χώρο των επιχειρήσεων. Θα έχει «αίσιο» τέλος το «παραμύθι»;

Τρεις φίλοι έρχονται με ένα καινοτόμο προϊόν και φιλοδοξία να αλλάξουν το τραπεζικό σύστημα. Θα καταφέρουν να φύγουν με επένδυση και να πείσουν τους DRAGONS;

Ένας art director, που το τελευταίο διάστημα κινείται επαγγελματικά έξω από τα νερά του, έρχεται στο DRAGONS’ DEN με στόχο να καταρρίψει τον μύθο ότι η ομορφιά είναι αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση.

Επιχειρηματίες όλων των ηλικιών με καινοτόμες ιδέες και φιλόδοξα επιχειρηματικά πλάνα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες και τις επιχειρήσεις τους στους Έλληνες DRAGONS και να κλείσουν τη συμφωνία της ζωής τους, ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 2ο κύκλο του επιτυχημένου show επενδύσεων έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ο Χάρης Βαφειάς - Πλοιοκτήτης, ο Λέων Γιοχάη – Tech Eπενδυτής, ο Πολ Ευμορφίδης- Ιδρυτής της COCO-MAT, η Λιλή Περγαντά – Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Power Health και η Μαρία Χατζηστεφανή, Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Rodial Group είναι οι 5 Έλληνες επενδυτές, οι οποίοι συνιστούν την ομάδα των DRAGONS και στηρίζουν με τις επενδύσεις τους, τους Έλληνες επιχειρηματίες δίνοντάς τους την ευκαιρία να εξελιχθούν, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να προβληθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Το πολυβραβευμένο show επιχειρηματικότητας παρουσιάζει ο Σάκης Τανιμανίδης.

«DRAGONS’ DEN GREECE» - Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, σε ένα show συμφωνήθηκαν επενδύσεις που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ, στηρίζοντας την ελληνική επιχειρηματικότητα!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Showrunner: Άτζυ Ντρίβα

Παραγωγή: Antenna Studios





