Τέμπη: Aκαταδίωκτο για τα μέλη της επιτροπής εμπειρογνώμων

Τι προβλέπει η κυβερνητική ρύθμιση για την επιτροπή που κατατέθηκε στην Βουλή.



Τροπολογία που θεσπίζει ακαταδίωκτο για τα μέλη της επιτροπής εμπειρογνώμων που συστάθηκε για τη διερεύνηση του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την κυβερνητική ρύθμιση ο πρόεδρος και τα μέλη της «δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν, ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στο πλαίσιο της λειτουργίας της επιτροπής».

Ειδικότερα, στην τροπολογία προβλέπεται ότι «ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την διερεύνηση και ανάδειξη των συστημικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών αναφορικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου 2023, που συστήθηκε και συγκροτήθηκε με την υπ. αρ. 71651/6.3.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα και αμερόληπτα.

Δεν δέχονται οδηγίες και υποδείξεις, δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν η ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της λειτουργίας της ως άνω επιτροπής, εκτός αν ενήργησαν με δόλο».

Στην ίδια ρύθμιση προβλέπεται πως «αν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής διώκονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, μετά από έγκριση σχετικού αιτήματος από τον γενικό γραμματέα μεταφορών του υπουργείου υποδομών και μεταφορών, η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση τους δύναται να ανατίθεται σε λειτουργό του νομικού συμβουλίου του κράτους, κατόπιν απόφασης του προέδρου του νομικού συμβουλίου του κράτους, είσαι δικηγόρο της επιλογής τους, η αμοιβή του οποίου καταβάλλεται από το Δημόσιο σύμφωνα με την παράγραφο τέσσερα του άρθρου 29 του ν.4831/2021».

