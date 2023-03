Πολιτική

Ανδρουλάκης: Θα αγωνιστώ ώστε οι υποκλοπές να αποτελέσουν μία κακή ανάμνηση

Η παρέμβαση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα το κράτος δικαίου.



Τη δέσμευσή του να αγωνιστεί ώστε οι παράνομες υποκλοπές, η καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι επιθέσεις στις ανεξάρτητες Αρχές και η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης να αποτελέσουν σύντομα μια κακή ανάμνηση, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) στις Βρυξέλλες, με θέμα το κράτος δικαίου στην ΕΕ και ειδικότερα στην Ελλάδα, την Ισπανία και τη Μάλτα.

Ολόκληρη η παρέμβαση του Ν. Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια του ΕΚ, έχει ως εξής:

«Με θλίβει που η τελευταία μου παρέμβαση στο ΕΚ γίνεται με θέμα το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Όπως και η προκλητική στάση της κυβέρνησης της ΝΔ που απέφυγε να συναντήσει την επιτροπή ατομικών ελευθεριών, προσβάλοντας πάνω από όλα και πρώτα τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό δεσμεύομαι πως θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, ώστε οι παράνομες υποκλοπές, η καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι επιθέσεις στις ανεξάρτητες Αρχές και η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, να αποτελέσουν σύντομα μια κακή ανάμνηση. Πιστεύω ότι το κράτος δικαίου είναι η πρώτη και κύρια προϋπόθεση για την ευημερία των πολιτών.

Τέλος, αποχαιρετώντας σας, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συνεργαστήκαμε για μια ένωση αλληλεγγύης και προοπτικής, για μια δημοκρατική και αυτοδύναμη Ευρώπη που βρίσκεται στην πρωτοπορία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος. Έχουμε όλοι χρέος να αγωνιστούμε για την Ευρώπη των λαών, ώστε να προσπεράσουμε κάθε εμπόδιο ισχυρών οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων που θέλουν την Ευρώπη αδύναμη και διαχειρίσιμη».

