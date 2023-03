Πολιτική

Τέμπη - Τσίπρας: Πάνδημη απαίτηση για αλήθεια και δικαιοσύνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε υψηλούς τόνους η ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα μέτρα στήριξης των πληγέντων από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.



Την άποψη ότι "υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες" για την τραγωδία στα Τέμπη και ότι "δεν φταίνε όλοι γενικά και αόριστα και κανείς συγκεκριμένα" εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σήμερα στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα μέτρα στήριξης των πληγέντων από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

"Είμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για την πληγή που πριν ένα μήνα άνοιξε στα Τέμπη. Με σεβασμό και ευαισθησία. Γιατί η πληγή αυτή παραμένει ανοιχτή. Δεν κλείνει για τις 57 οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους. Δεν κλείνει για κανένα μας", είπε ο Αλ. Τσίπρας ξεκινώντας την ομιλία του, ενώ τόνισε πως "η ανάγκη για σεβασμό και ευαισθησία γίνεται εκατό φορές πιο επιτακτική, όταν το πάνδημο πένθος μετατρέπεται σε πάνδημη οργή και απαίτηση για αλήθεια και δικαιοσύνη".

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέφερε πως αυτήν την απαίτηση έχουν "σήμερα οι οικογένειες που πενθούν", "οι νέες και οι νέοι που διαδήλωναν για μέρες σε όλες τις πόλεις και αντιμετώπιζαν τα χημικά και τα δακρυγόνα", "το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας", τονίζοντας πως υπάρχει "χρέος να δώσουμε χώρο στο φως και στην αλήθεια".

"Και υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν. Δεν φταίνε όλοι γενικά και αόριστα και κανείς συγκεκριμένα. Υπάρχουν συγκεκριμένες στρατηγικές επιλογές, που άφησαν σε πλήρη απαξίωση το σιδηροδρομικό δίκτυο. Για να φτάσουμε στο αδιανόητο: Δυο τρένα επί 12 λεπτά να κατευθύνονται στην ίδια γραμμή το ένα απέναντι στο άλλο", υπογράμμισε και πρόσθεσε: "Και στο τέλος της ημέρας, αυτό το χρέος είναι το ύστατο χρέος στους ανθρώπους που άδικα χάθηκαν. Ο έμπρακτος σεβασμός στη μνήμη τους".

"Δυστυχώς όμως, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να πορευτεί, και σε αυτό το τραγικό συμβάν, στον ίδιο δρόμο που πορεύτηκε για μια τετραετία. Απέναντι στην αλήθεια. Απέναντι στην ευθύνη. Απέναντι στη δικαιοσύνη", σχολίασε.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Πισπιρίγκου - αναισθησιολόγος: η συγκλονιστική περιγραφή για την επαναφορά της Τζωρτζίνας στη ζωή

Τραγωδία στα Τέμπη: Στον ανακριτή ο επιθεωρητής του ΟΣΕ

ΕΚΠΑ: Εκκενώθηκε η κατάληψη στην πρυτανεία (βίντεο)