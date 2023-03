Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: Η 21η Μαΐου μπορεί να σηματοδοτήσει μια μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος

Μήνυμα για κυβερνήσεις συνεργασίας έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο συνέδριο Starforum στη Λαμία. Τι είπε για οικονομία, ελληνοτουρκικά και υποκλοπές.

«Η 21η Μαΐου είναι η μέρα που μπορεί να σηματοδοτήσει μια μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο Starforum στη Λαμία, σε συζήτηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο του STAR Κεντρικής Ελλάδας, Γιώργο Σιμόπουλο.

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «ο τόπος χρειάζεται μια μεγάλη πολιτική αλλαγή σε όλα τα επίπεδα», «νομίζω ότι η δικαιοσύνη και η αλλαγή είναι τα δύο συνθήματα και οράματα που μπορούν να εμπνεύσουν τη μεγάλη πλειοψηφία αυτού που διαχρονικά ονομάζουμε Δημοκρατική Παράταξη». Υποστήριξε ότι το σύνθημα «Δικαιοσύνη παντού», ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο επίκαιρο όσο σήμερα, «στο μισθό, στην εργασία, στην παιδεία, την υγεία, το κράτος, την εφορία, τις τράπεζες». Πρόσθεσε ότι δυσκολίες θα υπάρξουν, αλλά «το ζήτημα είναι να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες με δικαιοσύνη»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημείωσε ότι ιδίως μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, έχει αλλάξει το κλίμα και η ψυχολογία των ανθρώπων, ότι δεν αγγίζει κανέναν η τοξικότητα που πολλές φορές βλέπουμε μέσα από τους παράλληλους μονολόγους. «Αυτό που χρειάζεται ο λαός, είναι να ακούσει προγραμματικές θέσεις, αλήθειες», είπε, για να τονίσει ότι το κόμμα του είναι εδώ για να καταθέσει τις προγραμματικές του θέσεις, «είμαστε εδώ για να ενώσουμε τους Έλληνες και όχι να τους διχάσουμε, γι' αυτό και δεν θέτουμε εκβιαστικά διλήμματα όπως θέτει ο κ. Μητσοτάκης».

Τόνισε ότι «δεν μιλάμε για την ανάγκη αυτοδύναμων αλαζονικών κυβερνήσεων, αλλά για την ανάγκη προοδευτικής κυβέρνησης συνεργασίας - θέλουμε προοδευτικές κυβερνήσεις συνεργασίας». Πρόσθεσε ότι οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα είναι πολλές και μεγάλες, ότι «κανείς δεν μπορεί μόνος του με αλαζονεία και αυταρχισμό να λύσει τα προβλήματα». Εξέφρασε την ελπίδα η περίοδος έως τις εκλογές να είναι ουσιαστικού διαλόγου και πως ο κ. Μητσοτάκης «θα αφήσει τις διχαστικές κορώνες και θα έρθει να συζητήσουμε, το '19 δεν ήρθε να κουβεντιάσουμε ενώπιος ενωπίω να καταθέσουμε τις προτάσεις μας στον λαό σε έναν τηλεοπτικό διάλογο, αρνήθηκε, φοβήθηκε». Ο πρωθυπουργός προτιμά να ασχολείται με την επικοινωνία και όχι την ουσία, σχολίασε ο Αλ. Τσίπρας, «εγώ θέλω να μιλήσουμε για τα μεγάλα προβλήματα και πώς θα τα υπερβούμε, και έτσι να συγκριθούμε και να κρίνει ο λαός».

Ερωτηθείς για το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών και συγκεκριμένα με ποιο χρώμα ταιριάζει το κόκκινο (του ΣΥΡΙΖΑ) σχολίασε ότι «είναι πολύ ωραία η καινούρια ποδοσφαιρική εμφάνιση της Πορτογαλίας» και ότι υπάρχει και το πράσινο της Οικολογίας βέβαια, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε». Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι «ο τόπος χρειάζεται κυβέρνηση που θα είναι πολύχρωμη γιατί θα αντανακλά την πολυχρωμία της κοινωνικής πλειοψηφίας, θα είναι πολύχρωμη, όχι μόνο στη βάση των κομμάτων που θα την απαρτίζουν, αλλά και στη βάση των τάσεων και καταβολών που έχει η κοινωνία μας. Θέλουμε κυβέρνηση που θα είναι συνεργασίας και πάνω απ' όλα βασισμένη σε προγραμματικό προοδευτικό πλαίσιο για να κάνει τομές που πρέπει να γίνουν στο κράτος. Κράτος που θα είναι αξιοκρατικό, δίπλα στον πολίτη, θα προσφέρει ασφάλεια, χρειαζόμαστε στήριξη της κοινωνίας και άμβλυνση των ανισοτήτων, στήριξη της νέας γενιάς και των παραγωγικών δυνάμεων», είπε. 'Αρα, σημείωσε, θα πρέπει να είναι μια κυβέρνηση που θα εκπροσωπεί τέτοιες δυνάμεις. «Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με την ετυμηγορία και τη στήριξη του λαού» τόνισε. Όσο για την απάντηση στο ερώτημα «με ποιον θα κυβερνήσουμε» αυτή είναι: «Θα κυβερνήσουμε με τον ελληνικό λαό, με τη στήριξή του και με τη θέλησή του».

Στην επισήμανση του κ. Σιμόπουλου ότι τις επόμενες μέρες θα είναι στο φόρουμ και οι κ.κ. Κουτσούμπας και Ανδρουλάκης, ο κ. Τσίπρας σχολίασε: «Ελπίζω να ζητήσετε από τον κ. Κουτσούμπα να σας μιλήσει και γαλλικά, διότι είδα έχει πολύ καλή προφορά».

Ερωτηθείς ειδικότερα αναφορικά με τον κ. Ανδρουλάκη, αλλά και για το τι εμποδίζει συγκυβέρνηση των «δύο μεγάλων κομμάτων», ο κ. Τσίπρας απέρριψε τέτοιο ενδεχόμενο, σημειώνοντας ότι κυβερνήσεις συνεργασίας των δύο αντίθετων πόλων δεν συνιστά κανονικότητα. «Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις νεοφιλελεύθερες απόψεις κι εκείνες που θέλουν την κοινωνία να είναι μπροστά». Υπογράμμισε ότι «το κρίσιμο είναι τα προοδευτικά κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό θα κάνει, να προδιαγράψει τις προγραμματικές προοδευτικές θέσεις που χρειάζεται ο τόπος και πάνω στις οποίες μπορεί να υπάρξει σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων για να κυβερνηθεί η χώρα».

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίες δεν γίνονται με βάση την προσωπική σχέση ή τη συμπάθεια ή την αντιπάθεια προσώπων που ηγούνται στα κόμματα, αλλά στη βάση προγραμματικών θέσεων. «Αυτό που με έχει προβληματίσει λίγο το τελευταίο διάστημα, είναι ότι δεν γίνεται συζήτηση πάνω σε προγραμματικές θέσεις, αλλά γύρω από τα πρόσωπα, ποιον συμπαθούμε και ποιον όχι», σχολίασε, συνεχίζοντας: «Μπαίνει το κάρο μπροστά απ' το άλογο και με ξενίζει που ο κ. Ανδρουλάκης θεωρεί ότι το μόνο πρόβλημα που έχει να συνεργαστεί το κόμμα του με τη Δεξιά, με τη ΝΔ, είναι ένα πρόσωπο, ο κ. Μητσοτάκης. Η πολιτική του κ. Μητσοτάκη δεν είναι πρόβλημα;».

Μιλώντας για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, ο κ. Τσίπρας σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης είναι υπεύθυνος για όλα αυτά, ενώ πρόσθεσε ότι αναρωτιέται «πώς μετά απ' όλα αυτά» ο κ. Μητσοτάκης ζητά ο λαός να τον ψηφίσει για να γίνει ξανά αυτοδύναμος. Μίλησε για «καταρράκωση των νόμων και του Συντάγματος από μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που λειτούργησε σε ένα πλαίσιο αίσθησης ότι είναι απολύτως ανεξέλεγκτος». «Φανταστείτε το ενδεχόμενο να ξαναγίνει αυτοδύναμος ο κ. Μητσοτάκης, τι άλλο θα κάνει, όταν κατέλυσε το Σύνταγμα με αυτόν τον ακραίο τρόπο».



«Για μενα το θέμα των υποκλοπών δεν έχει τελειώσει», υπογράμμισε. Πρόσθεσε ότι ο λαός είναι που θα κρίνει για όσα συνέβησαν, «αλλά αναμένω και η δικαιοσύνη να κάνει το καθήκον της σε σχέση με το ζήτημα αυτό». «Αναμένουμε από την εκλογική αναμέτρηση να δημιουργήσει τους συσχετισμούς που θα ξανακάνουν τη χώρα κανονική ευρωπαϊκή χώρα», τόνισε. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, κανείς δεν θα μπορεί πια να ισχυριστεί ότι δεν γνωρίζει. Είπε ότι «αυτό ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του κ. Μητσοτάκη, που σε όλα τα κρίσιμα, η μόνιμη επωδός του τέσσερα χρόνια ήταν ότι δεν ήξερε» και τόνισε ότι «πρέπει να περάσουμε από τον πρωθυπουργό του 'δεν ξέρω, δεν απαντώ' στον πρωθυπουργό του 'αναλαμβάνω την ευθύνη'».

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι υπολογίζει εκείνες τις δημοσκοπήσεις που διαπιστώνει με τους πολίτες βγαίνοντας στην αγορά, τα καφενεία, τους χώρους δουλειάς».

Οικονομία

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι η κρίση του πληθωρισμού, η ακρίβεια, είναι μια εισαγόμενη κρίση, «η αισχροκέρδεια όμως ήταν made in Greece», καταλόγιζοντας στην κυβέρνηση πολιτική απόφαση να μην την χτυπήσει. Είπε ακόμη, ότι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, «σταμάτησε να λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας του καταναλωτή και έγινε λαγός στην κούρσα κερδών των ιδιωτικών εταιρειών παραγωγής ενέργειας». Μίλησε για «επιλογές από τα πιο σκληρά εγχειρίδια του νεοφιλελευερισμού, που πληρώνει σήμερα ο λαός».

Υπογράμμισε ότι το ιδιωτικό χρέος είναι το μεγάλο θέμα της επόμενης περιόδου και χρειάζεται να στηρίξουμε ουσιαστικά τη μεσαία τάξη, τον δανειολήπτη. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει όπλα, νομοθετεί, μπορεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο και οφείλει να παρέμβει όταν δημιουργείται μια προοπτική νέας γενιάς κόκκινων δανείων. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα, τις προτάσεις του συνολικά για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια, και πως σε αυτές περιλαμβάνεται και σχέδιο για εκείνους που έχουν πάρει δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο και σήμερα δεν μπορούν να αποπληρώσουν».

Είπε ότι το μεγάλο επίτευγμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν «η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια, η ρύθμιση του χρέους, η επιστροφή σε 12 συνεχόμενα τρίμηνα αναπτυξιακών ρυθμών και οι μεγάλες δυνατότητες που είχε η χώρα να κάνει βήματα μπροστά», όμως «ο κ. Μητσοτάκης πήρε μια οικονομία που ήταν σε ράγες και είχε τη διασφάλιση 37 δισ., άρα μπορούσε να έχει πρόσβαση στις αγορές, να δημιουργήσει αναπτυξιακές προοπτικές και καλείτο να λύσει χρόνιες παθογένειες του κράτους και της οικονομίας». «Δεν το έκανε», πρόσθεσε, ενώ ρώτησε πού πήγαν τα πάνω από 50 δισ. που, όπως είπε, ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι έδωσε. «Ξοδεύτηκαν σε ημέτερους, σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς;». «Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία να δοθεί αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα», είπε.

Περιφέρεια

Με αφορμή χθεσινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για 504 έργα στην περιφέρεια την επόμενη 7ετία, ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι θα ήταν προτιμότερο να πει τι έκανε την 4ετία που πέρασε. «Επειδή δεν έχει πολλά να πει, επιδίδεται σε εύκολες υποσχέσεις στο βαθμό που γνωρίζει ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός και η ΝΔ στην κυβέρνηση».

Σημείωσε ότι χρειάζεται εθνικό σχέδιο αναγέννησης, ανάταξης της οικονομίας και στήριξης της κοινωνίας με έντονη περιφερειακή διάσταση, δηλαδή άμβλυνση των ανισοτήτων Κέντρου-Περιφέρειας. Είπε ότι αυτό απαιτεί συμπεριληπτικό αναπτυξιακό σχέδιο με αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αναπτυξιακός νόμος που θα εντάξει και την περιφέρεια, να κατευθυνθούν πόροι και να υπάρξουν προγράμματα για την περιφέρεια.

Ερωτηθείς για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς είπε ότι είναι 30 χρόνια χωρίς άδειες και πως ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αφήσει έτοιμο πλαίσιο και η ΝΔ είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα ρυθμίσει την κατάσταση, δεν προχώρησε στην αδειοδότησή τους. Ο κ. Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι η αδειοδότηση θα γίνει.

Ελληνοτουρκικές σχέσεις

Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, και για τις αιτίες της ύφεσης που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, σημείωσε ότι «ανεξαρτήτως πού μπορεί να οφείλεται, είναι μια ευκαιρία που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε την επόμενη μέρα των εκλογών στην Τουρκία και την Ελλάδα, να δημιουργήσουμε ένα κλίμα μιας θετικής ατζέντας που θα μπορούσε να οδηγήσει, όμως με σχέδιο και πυξίδα, όχι μόνο στην εξομάλυνση των σχέσεων αλλά και στην επίλυση των διαφορών στη βάση του διεθνούς δικαίου».

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι «η Ελλάδα, με σαφείς κόκκινες γραμμές - η μια αφορά την εδαφική της ακεραιότητα, η δεύτερη το δικαίωμα της να αμύνεται του εδάφους της - πρέπει να κινηθεί προκειμένου να πάμε στη Χάγη. Αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε, ενεργοποιώντας και τον διεθνή, κυρίως τον ευρωπαϊκό παράγοντα. Η σύνδεση δηλαδή της ανανέωσης τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας με το συνυποσχετικό για τη Χάγη, πρέπει να υπάρξει ως στρατηγική της χώρας το επόμενο διάστημα».

Τόνισε τη βαθιά πεποίθησή του, ότι «η χώρα είναι και πρέπει να παραμείνει σε μια στρατηγική - την έχει χάσει τα τελευταία 4 χρόνια - του πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας». «Της γέφυρας», συνέχισε, «όχι του προκεχωρημένου φυλακίου, όχι του δορυφόρου της Δύσης που πρώτη θα στέλνει όπλα στην Ουκρανία. Βεβαίως θα είναι εκεί για να καταδικάζει τη ρωσική εισβολή, γνωρίζουμε πού ανήκουμε, αλλά γνωρίζουμε και το ρόλο μας διαχρονικά ως μία δύναμη που μπορεί να συνομιλήσει, να συνεννοηθεί, να συμβολίσει σημαντικά πράγματα στο παγκόσμιο γίγνεσθαι».

Συμπερασματικά, ο κ. Τσίπρας είπε πως «πρέπει λοιπόν να αδράξουμε αυτή την ευκαιρία, στο βαθμό βέβαια που από την άλλη πλευρά είναι ειλικρινείς οι κινήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα και στο βαθμό που υπάρχει και μια θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις στη γείτονα χώρα».

