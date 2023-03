Μινεσότα: εκτροχιασμός τρένου που μετέφερε αιθανόλη (βίντεο)

Άμεσα λόγω της αιθανόλης που μετέφερε το τρένο εκκενώθηκε η γύρω περιοχή.

Συναγερμός στην Μινεσότα, όταν τρένο που μετέφερε αιθανόλη εκτροχιάστηκε το πρωί της Πέμπτης στο Ρέιμοντ με πολλά αυτοκίνητα να τυλίγονται στις φλόγες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Μινεσότα, ο εκτροχιασμός του τρένου με την αιθανόλη σημειώθηκε περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Μινεσότα ενώ η γενική διευθύντρια της εταιρείας BNSF Railway, μίας από τις μεγαλύτερες με σιδηροδρόμους εμπορευματικών μεταφορών στη Βόρεια Αμερική, δήλωσε ότι μετέφερε μικτό φορτίο.

Άμεσα δόθηκε διαταγή εκκένωσης της περιοχής σύμφωνα με πληροφορίες. Προς ώρας δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ότι έχουν τεθεί άνθρωποι σε κίνδυνο, σύμφωνα με το γραφείο του τοπικού σερίφη, με τις αρχές να έχουν σπσύσει στο σημείο.

