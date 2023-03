Κόσμος

ΗΠΑ: Πολύνεκρη σύγκρουση στρατιωτικών ελικοπτέρων

Δυο ελικόπτερα Black Hawk του αμερικανικού στρατού, συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής στο Κεντάκι.

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων Black Hawk του αμερικανικού στρατού κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής στο Κεντάκι, αργά το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post.

Τα δύο HH-60 Black Hawk της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, συνετρίβησαν γύρω στις 22.00 το βράδυ της Τετάρτης (05.00 σήμερα Πέμπτη, ώρα Ελλάδας) στην κομητεία Τριγκ του Κεντάκι, ανέφερε νωρίτερα ένας αξιωματικός του Φορτ Κάμπελ, αρμόδιος για τις δημόσιες σχέσεις του στρατού. Δεν διευκρίνισε τον αριθμό των θυμάτων.

«Έχουμε κάποια άσχημα νέα από το Φορτ Κάμπελ, με τις πρώτες αναφορές να μιλούν για συντριβή ελικοπτέρου και αναμένεται ότι θα υπάρχουν θύματα» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνήτης Άντι Μπεσίρ.

Τα HH-60 είναι μια παραλλαγή των ελικοπτέρων Black Hawk που παρέχουν αεροπορική υποστήριξη σε διάφορες στρατιωτικές επιχειρήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται εναέριες επιθέσεις αλλά και διακομιδή τραυματιών.

