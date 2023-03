Κοινωνία

Ληστεία με πυροβολισμούς στη Γλυφάδα

Τρόμος για υπάλληλο βενζινάδικου στη Γλυφάδα. Του έβγαλαν όπλο και του άρπαξαν τις εισπράξεις.

Ένοπλη ληστεία με πυροβολισμούς σημειώθηκε, τα ξημερώματα, της Παρασκευής σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Γλυφάδα.

Δυο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εισέβαλαν στο βενζινάδικο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γούναρη και Μυστρά και με την απειλή όπλου, ενός φλόμπερ, ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, ηλικίας 52 ετών και του έκλεψαν τις εισπράξεις.

Οι δύο δράστες επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και προσέγγισαν τον υπάλληλο που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο βενζινάδικο, τον ακινητοποίησαν με όπλο τύπου φλόμπερ και του άρπαξαν όσα χρήματα είχε πάνω του. Στη συνέχεια πυροβόλησαν δύο φορές για εκφοβισμό και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλεξαν δύο κάλυκες αγνώστου διαμετρήματος, ενώ διεξήγαγαν έρευνες για τον εντοπισμό των ληστών.

