Έβρος - Μητσοτάκης: Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πληρώσουν τον φράχτη οι φορολογούμενοι

Το δίλημμα των εκλογών που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα "καρφιά" στον ΣΥΡΙΖΑ για τον φράχτη.

Η ασφάλεια είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Η κυβέρνηση δεν κάνει καμία έκπτωση σε ζητήματα Εθνικής ασφάλειας και αν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει ευρωπαϊκούς πόρους θα ολοκληρώσει με εθνικούς πόρους τον φράχτη, σε όλο το μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων στον Έβρο, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε κατοίκους της Ορεστιάδας και κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον κ. Τσίπρα να απαντήσει ξεκάθαρα: «Θα συνεχίσει το έργο του φράχτη ή θα το σταματήσει; Θα ξηλώσει τον φράχτη τον οποίο έχουμε ήδη φτιάξει;»

«Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι υπάρχουν σήμερα πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα που αντιπαλεύουν αυτό το έργο και φτάνουμε μέχρι του σημείου να καταθέσουν τροπολογία και ψηφίσματα στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για να μην χρηματοδοτηθεί αυτό το τεχνικό ανάχωμα, ο φράχτης, από ευρωπαϊκούς πόρους», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Για να το πω απλά, να μην πληρώσει το έργο η Ευρώπη, να το πληρώσετε όλοι εσείς οι Έλληνες φορολογούμενοι. Αυτό μας ζητάει ο κ. Παπαδημούλης, αυτό ζητά σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό θέλω να το ακούσετε πολύ προσεκτικά, διότι στις επόμενες εκλογές θα κριθούν έργα και λόγια, πράξεις και δηλώσεις. Και εδώ πέρα θα πρέπει να μιλήσουμε όλοι καθαρά και να σταματήσουμε να ψαρεύουμε σε θολά νερά. Και πρέπει, επιτέλους, και η αντιπολίτευση να τοποθετηθεί ξεκάθαρα: Θα συνεχίσει το έργο του φράχτη ή θα το σταματήσει; θα ξηλώσει το φράχτη τον οποίο έχουμε ήδη φτιάξει, επιστρέφοντας σε μία λογική ανοιχτών συνόρων, ή θα διαφυλάξει το κεκτημένο μιας ασφαλούς Ελλάδας, που προστατεύει τα σύνορα της, ενός ασφαλούς Έβρου; Εδώ δεν χωράνε πια μισόλογα».

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε σίγουρος ότι αν εκλεγεί κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συνεχιστεί η πολιτική της φύλαξης των συνόρων.

Ταυτόχρονα υπενθύμισε την υβριδική επίθεση που δέχτηκε η Ελλάδα από την Τουρκία στα σύνορα του Έβρου πριν από 3 χρόνια και τόνισε πως η κυβέρνηση την αντιμετώπισε με επιτυχία.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι Νέα Δημοκρατία θα είναι ο μεγάλος νικητής το βράδυ της 21ης Μαΐου και αυτό γιατί, όπως είπε, «δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης».

Το δίλημμα των εκλογών, τόνισε, είναι «σταθερότητα και πρόοδος ή περιπέτειες».

Αναφέρθηκε και σε όσους από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας μιλάνε για πατριωτισμό και απευθυνόμενος στους κατοίκους της Ορεστιάδας σημείωσε: «σε όλους αυτούς οι οποίοι μιλάνε για δήθεν πατριωτισμό στα λόγια, να τους απαντήσετε ποιοι ήταν οι πραγματικοί πατριώτες στα έργα και όχι στα λόγια και ότι η σταθερή και ασφαλής Ελλάδα είναι ταυτισμένη με τη μεγάλη μας παράταξη, με τη Νέα Δημοκρατία".

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «η μεγάλη μας νίκη αρχίζει από εδώ, από τον βόρειο Έβρο, από την Ορεστιάδα», και εξήγησε πώς θεωρεί την περιοχή γούρικη για αυτό αρχίζει από τον βόρειο Έβρο τις προεκλογικές του εκστρατείες, είτε για τις εσωκομματικές, είτε για τις εθνικές εκλογές.

Σημείωσε, ακόμα, το γεγονός ότι ο ίδιος θα είναι υποψήφιος βουλευτής στο νομό Έβρου στις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Τον πρωθυπουργό που συνοδευόταν από τον υφυπουργό Μακεδονίας και Θράκης Σταύρο Καλαφάτη υποδέχτηκαν στην Ορεστιάδα οι βουλευτές Τάσος Δημοσχάκης, Σταύρος Κελέτσης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς και ο δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης.

Ο κύριος Μητσοτάκης περπάτησε στην κεντρική πλατεία και συνομίλησε με πολίτες.

Επόμενοι σταθμοί της περιοδείας του είναι το Διδυμότειχο και το Σουφλί.

Σε δήλωση του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρει «Σήμερα ο πρωθυπουργός απέδειξε ακόμα μια φορά ότι δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του. Πάλι απέδωσε την αποτυχία να πείσει την Ευρώπη να γίνει ο φράχτης με ευρωπαϊκά κονδύλια στους άλλους. Μια ζωή για τον πρωθυπουργό φταίνε οι άλλοι. Και μάλιστα σε μια περιοχή, που μερικά χιλιόμετρα από εκεί όπου έκανε τη δήλωση έστησε ο ίδιος και η κυβέρνησή του ένα τεράστιο χωριό γεμάτο με παράνομους μετανάστες. Ας μιλήσουμε λοιπόν για λόγια και πράξεις κύριε πρωθυπουργέ. Γιατί ο ίδιος μίλησε για λόγια και πράξεις που θα κριθούμε στις επόμενες εκλογές. Πράξεις: γεμίσατε τη χώρα με παράνομους μετανάστες. Πράξεις: δίνετε συνεχώς ιθαγένεια σε ανθρώπους που δεν δικαιούνται. Πράξεις: δίνετε συνεχώς άσυλο σε ανθρώπους που δεν δικαιούνται. Όσο για τα λόγια, κύριε πρωθυπουργέ, εσείς ήσασταν υπερήφανος γιατί έρχονται εδώ οι λαθρομετανάστες».

