Ο Μητσοτάκης στους γονείς της Ελένης Τοπαλούδη

Από το Διδυμότειχο και τη συνάντησή του με τους γονείς της Ελένης Τοπαλούδη έστειλε το μήνυμά κατά της έμφυλης βίας ο Πρωθυπουργός.

«Επισκέφθηκα στο Διδυμότειχο τη μητέρα και τον πατέρα της Ελένης. Της Ελένης Τοπαλούδη. Ο θάνατός της σημάδεψε τον χειμώνα του 2018», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης.

«Ένα έγκλημα τόσο σκοτεινό και αποτρόπαιο που δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου. Αντικρίζοντας σήμερα το χαμόγελο της Ελένης στις φωτογραφίες του σπιτιού της, υποσχέθηκα στην Κούλα και στον Γιάννη να κάνω ό,τι μπορώ για να μη ζήσουν άλλοι γονείς τον δικό τους πόνο. Τα πονεμένα μάτια τους, ο Γολγοθάς που ανεβαίνουν από τη μέρα που έχασαν την Ελένη τους, μας υποχρεώνουν να αγωνιζόμαστε συνεχώς για να μη μένει κανένας βιασμός ατιμώρητος, καμιά δολοφονία ανεξιχνίαστη. Να προστατεύσουμε τις γυναίκες από τη βία και τις εγκληματικές συμπεριφορές», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Το οφείλουμε στη μνήμη της Ελένης, της Γαρυφαλλιάς, της Καρολάιν, της Δώρας, της Νεκταρίας… Όλων των γυναικών που το νήμα της ζωής τους κόπηκε τόσο άδικα και τόσο απότομα. Το οφείλουμε σε κάθε κορίτσι που τραυμάτισε και τραυματίζει η έμφυλη βία. Μπορεί να είναι το παιδί μας, η αδελφή μας, η φίλη μας και πρέπει, Πολιτεία και κοινωνία, να φωνάξουμε δυνατά: Ποτέ ξανά!».

