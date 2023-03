Οικονομία

Λεωφορεία: Στάση εργασίας τη Δευτέρα

Ποιες ώρες δεν θα κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία. Νωρίτερα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα κεντρικά γραφεία της ΟΣΥ.

Χειρόφρενο θα τραβήξουν τη Δευτέρα 3 Απριλίου τα λεωφορεία, λόγω στάσης εργασίας που προκήρυξε το Σωματείο Τεχνικών και Εργαζόμενων ΟΑΣΑ-ΟΣΥ.

Η στάση εργασίας θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 16:00. Στις 12:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα κεντρικά γραφεία της ΟΣΥ.

Το Σωματείο επισημαίνει ότι μετά την τραγωδία των Τεμπών είναι επιβεβλημένη η διασφάλιση ασφαλών δημόσιων συγκοινωνιών για το κοινό και τους εργαζόμενους μέσω της ανανέωσης του στόλου και την υλοποίηση της υπογεγραμμένης ΕΣΣΕ.

«Η συγκοινωνία είναι δημόσιο αγαθό και η ανθρώπινη ζωή δεν κοστολογείται, η ανθρώπινη ζωή δεν έχει αξία» τονίζουν οι εργαζόμενοι.

