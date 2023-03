Πολιτική

Τριμερής στη Λευκωσία - Δένδιας: Στενοί εταίροι μας Κύπρος και Ισραήλ

Με τον Κύπριο και Ισραηλινό ομόλογό του συναντήθηκε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στη Λευκωσία.

«Έχοντας επίγνωση των προκλήσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, επιδιώκουμε ενεργά την εδραίωση ενός περιφερειακού πλαισίου ασφάλειας, κυρίως μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας», επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά την τριμερή συνάντηση υπουργών Εξωτερικών Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ στη Λευκωσία.

Αναφερόμενος στην Τουρκία, ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι «μετά τους σεισμούς ήμασταν και θα είμαστε αλληλέγγυοι. Και αυτό δεν σχετίζεται με κανενός είδους γεωπολιτικές ατζέντες. Είναι μια χειρονομία που βασίζεται σε ανθρωπιστικούς λόγους σε περιόδους τεράστιων δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένας γείτονας».

«Υπό αυτό το πρίσμα, η Ελλάδα, αλλά και η Κύπρος, έδωσαν δεσμεύσεις για τους ανθρώπους στην Τουρκία, όπως και στη Συρία, στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης Δωρητών στις Βρυξέλλες», επεσήμανε.

Όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως «διανύουμε μια περίοδο ηρεμίας. Γνωρίζουμε βέβαια πολύ καλά ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη».

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε πως συζητήθηκαν διεξοδικά οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς για την Ελλάδα το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα.

«Στη βάση του στενού μας συντονισμού με την Κύπρο, δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για την επανένωση του νησιού, με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Μια λύση μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας, συμβατής με το ευρωπαϊκό κεκτημένο», τόνισε.

«Μιλήσαμε για τα κοινά μας βήματα στο εγγύς μέλλον, το τριμερές σχήμα συνεργασίας μας και τις εξελισσόμενες συνέργειες που έχουν ήδη δημιουργηθεί σε πολλούς τομείς, όπως η ψηφιακή τεχνολογία, η καινοτομία, η ενέργεια, οι υδάτινοι πόροι, αλλά και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας», ανέφερε ο κ. Δένδιας, ενώ καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο» τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ.

Όσον αφορά τα θέματα ενέργειας, ο υπουργός Εξωτερικών περιέγραψε τον «στόχο της Ελλάδας να καταστεί ενεργειακός κόμβος, διαφοροποιώντας τόσο τη δική της όσο και ολόκληρης της περιοχής σε φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια».

«Η Κύπρος και το Ισραήλ είναι στενοί εταίροι μας και πολύ σημαντικοί περιφερειακοί παράγοντες», ανέφερε.

«Χαιρετίζουμε εξελίξεις όπως το Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ ΕΕ-Αιγύπτου και Ισραήλ, που υπογράφηκε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Δείχνουν ότι η Ανατολική Μεσόγειος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος».

Συζητήθηκε το θέμα του αγωγού φυσικού αερίου EastMed και η στρατηγική σημασία του διασυνδετήριου αγωγού EuroAsia Interconnector μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε πως το Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου «αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι συμμετέχουσες χώρες χρησιμοποιούν την ενέργεια ως καταλύτη για την ειρήνη και τη συνεργασία».

«Από την άποψη αυτή, είμαστε ανοιχτοί στην εισδοχή νέων μελών, όπως η Τουρκική Δημοκρατία της Τουρκίας, φυσικά, υπό τη θεμελιώδη προϋπόθεση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου».

Τόνισε ακόμη πως υποστηρίζεται σθεναρά ο μηχανισμός 3+1: Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ + ΗΠΑ.

Συζητήθηκε ακόμη η κατάσταση στη Λιβύη, με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να αναφέρει πως «ως γειτονική χώρα, θα θέλαμε να δούμε τη Λιβύη να επιστρέφει στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατό».

«Οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές είναι το κλειδί για τον σχηματισμό μιας νόμιμης και αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης. Παραμένουμε ανήσυχοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως για τα δικαιώματα των γυναικών».

Όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, «ανησυχούμε για την κατάσταση επί τόπου και τη συνεχώς κλιμακούμενη βία. Ελπίζουμε να δούμε θετικές εξελίξεις και, βεβαίως, την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Συζητήθηκε τέλος η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς και οι σχέσεις ΕΕ-Ισραήλ, ενώ ο κ. Δένδιας επεσήμανε πως η Ελλάδα χαιρετίζει την επανέναρξη, μετά από έξι χρόνια, του πολιτικού διαλόγου ΕΕ-Ισραήλ.

