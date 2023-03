Κοινωνία

Γεωπονική Σχολή: Όλμος εντοπίστηκε στις εγκαταστάσεις της

Όλη η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ έκλεισε και τμήμα της Ιερά Οδού. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, μετά τον εντοπισμό όλμου κοντά στις εγκαταστάσεις της Γεωπονικής Σχολής.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ωστόσο δεν κρίθηκε απαραίτητη η εκκένωση της Σχολής.

Όλη όμως η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ έκλεισε και τμήμα της Ιερά Οδού.

Τελικά ο όλμος παρελήφθη από κλιμάκιο του στρατού.

