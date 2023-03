Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κύθνο

Η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σεισμική δόνηση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κύθνου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 39 χιλιόμετρα δυτικά - νοτιοδυτικά της Κύθνου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 114,7 χιλιόμετρα.

