ΗΠΑ - Ανεμοστρόβιλος: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών

Ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε χθες με μανία την πολιτεία του Αρκάνσας, στον αμερικανικό Νότο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, ενώ βορειότερα η κατάρρευση στέγης θεάτρου λόγω σφοδρής καταιγίδας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 28 άλλων, σύμφωνα με τις αρχές.

Στο Αρκάνσας, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Γουίν, όπως δήλωσε σε συνέντευξη τύπου η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, η ρεπουμπλικανή κυβερνήτρια της πολιτείας, η οποία κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανέπτυξε περίπου 100 μέλη της εθνοφρουράς. «Το κέντρο του Αρκάνσας υπέστη σημαντικές ζημιές», έγραψε η ίδια στο Twitter.

Την ίδια ώρα, η κομητεία Πουλάσκι, που περιλαμβάνει την πρωτεύουσα του Αρκάνσας, η Λιτλ Ροκ, και που δέχθηκε μεγάλο πλήγμα, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι υπάρχει και τρίτος νεκρός.

«Περίπου 30 τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία» της πόλης, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Λιτλ Ροκ Φρανκ Σκοτ.

Ο ανεμοστρόβιλος διέλυσε στέγες και τοίχους κτιρίων, σκόρπισε αυτοκίνητα σαν να ήταν παιγνίδια, ξερίζωσε δέντρα και κατέστρεψε μέρος του δικτύου ηλεκτροδότησης. Η Λάρα Φάραρ, δημοσιογράφος σε τοπικό οικονομικό έντυπο, ανέφερε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ήταν σε «απόλυτο σοκ» βλέποντας τις καταστροφές κοντά στο σπίτι της, στη Λιτλ Ροκ. «Σε ορισμένα κτήρια η σκεπή έχει διαλυθεί τελείως», δήλωσε η ίδια, περιγράφοντας εικόνες με κατεστραμμένα κτίρια, τοίχους που είχαν καταρρεύσει και ξεριζωμένα δέντρα.

Κάποιες ώρες αργότερα άλλος ανεμοστρόβιλος ή ισχυρή ριπή ανέμου θεωρείται ότι προκάλεσε τη διάλυση στέγης σε αμφιθέατρο στο βόρειο Ιλινόις, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή την ώρα που στη σκηνή εμφανιζόταν ροκ συγκρότημα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 28 άλλοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομεία της περιοχής, πέντε εκ των οποίων με σοβαρά τραύματα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Σον Σαντλ, αρχηγός της πυροσβεστικής στη μικρή πόλη Μπελβιντέρε, δυτικά του Σικάγο στην πολιτεία Ιλινόις, στα όρια με την πολιτεία Ουισκόνσιν. Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 260 άνθρωποι παρακολουθούσαν τη συναυλία στο θέατρο Apollo της πόλης.

