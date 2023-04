Αθλητικά

Η Μάντσεστερ Σίτι διέλυσε την Λίβερπουλ

Η Μάντσεστερ Σίτι έδειξε σήμερα τη μεγάλη ποιοτική διαφορά της φέτος από τη Λίβερπουλ και τη διέλυσε με 4-1 στο «Ετιχαντ Στέιντιουμ», στη σημαντικότερη αναμέτρηση της 29ης αγωνιστικής, με την οποία ξεκίνησε ξανά η Premier League, ύστερα από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Η κάτοχος του τίτλου δεν άφησε κανένα περιθώριο στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, μολονότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, και διατήρησε την επαφή της με την πρωτοπόρο της βαθμολογίας Αρσεναλ. Οι «πολίτες» πέτυχαν την τέταρτη σερί επιτυχία τους στο πρωτάθλημα και πλησίασαν -έστω και προσωρινά- στο -5 την ομάδα του Λονδίνου, αυξάνοντας την πίεση στους «κανονιέρηδες».

Από την πλευρά τους, οι «ρεντς» ήταν για μια ακόμη φορά φέτος κακοί και δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο την προσπάθεια που καταβάλλουν για να εξασφαλίσουν ένα «εισιτήριο» για το Champions League της νέας σεζόν. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Σαλάχ στο 17ο λεπτό, αλλά η συνέχειαα ανήκε αποκλειστικά στους παίκτες του Πεπ Γκουαρντιόλα, ο οποίος είδε τον Τζακ Γκρίλις να κάνει ίσως το καλύτερο φετινό του παιχνίδι.

Ο Αλβαρεζ ισοφάρισε στο 27' και στην επανάληψη οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο και έφθασαν στη μεγάλη νίκη, μολονότι έπαιξαν χωρίς τον πρώτο σκόρερ τους, τον τραυματία Ερλινγκ Χάαλαντ, με τα γκολ των Ντε Μπρόινε (46'), Γκουντογκάν (53') και Γκρίλις (74').

