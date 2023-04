Αθλητικά

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Με νίκη η... απόσυρση της φανέλας του Μπάνε

Με «όπλο» τη... θερμή ατμόσφαιρα στο κατάμεστο PAOK Sports Arena και την... αύρα που του έδωσε ο Μπάνε Πρέλεβιτς, με την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την απόσυρση της φανέλας του με το Νο7, ο ΠΑΟΚ επικράτησε απόψε, στο «σπίτι» του επί της ΑΕΚ, για την 21η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, με 78-72. Νίκη που φέρνει ακόμη πιο κοντά την παρουσία του στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, με την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Κορυφαίος στη νίκη του ήταν ο Τζέιλεν Χαντς (23 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο), το έργο του οποίου στήριξαν οι Τζέιλεν Ράιλι (15 πόντοι, 6 ασίστ), Νέιτ Ρένφρο (14 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κοψίματα, 2 κλεψίματα).

Πάλεψαν περισσότερο για την Ενωση οι Κένι Γουίλιαμς (20 πόντοι με 4/7 τρίποντα), Ακίλ Μίτσελ (15 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 40-39, 52-55, 78-72

Με επιθετική αιχμή τον Μίτσελ, η ΑΕΚ προηγήθηκε με 5-8 στο 3’, ο ΠΑΟΚ «απάντησε» με επιμέρους 10-2, έχοντας εκφραστές τους Φράνκε, Ρένφρο, Χαντς και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 6’ με 15-10. Απόσταση που κράτησε μέχρι το 10’ (23-18).

Διαδοχικά τρίποντα του Γουίλιαμς, στο δίλεπτο της δεύτερης περιόδου, έκαναν ξανά «αφεντικό» στο παρκέ την Ενωση (23-24). Εκτελώντας από τα 6.75 , με τους Φράνκε, Πόλεϊ, ο ΠΑΟΚ πήρε εκ νέου την κατάσταση στα χέρια του (13’ 31-26), προβάδισμα που δε διατήρησε, καθώς, οι φιλοξενούμενοι, υπερέχοντας στην ρακέτα, έφεραν τη μάχη στα ίσια (31-31, 33-33).

Οι πρωτοβουλίες του Χαντς έστειλαν ξανά τον ΠΑΟΚ στο +5 (40-35), λίγο πριν φύγουν οι ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο. Η ΑΕΚ αντέδρασε- για μια ακόμη φορά- και με σερί 4-14, προηγήθηκε στο 27’ με +9 (44-53).

Ο ΠΑΟΚ εκμηδένισε τη διαφορά (31’ 55-55), με τους Ρένφρο, Χαντς, Φράνκε, με τον Γουίλιαμς, στην πορεία, να το παίρνει… προσωπικά. «Βομβαρδίζοντας» από τα 6.75 (2/2) και με ένα δίποντο, στο ενδιάμεσο, ο Αμερικανός έστειλε την ΑΕΚ στο +6 στο 33’ (57-63).

Με κινητήριο μοχλό επιθετικά τον Χαντς, τους Πόλεϊ, Ράιλι να βοηθούν και τον Καμπερίδη να σταματά αμυντικά τον Γουίλιαμς, ο ΠΑΟΚ «γύρισε» ξανά το ματς (36’ 71-68, 37’ 73-70, 38’ 75-72) και έβαλε, ουσιαστικά, το… νερό στο αυλάκι για τη νίκη.

Ένα κόψιμο και ένα κλέψιμο του Ρένφρο απέναντι στον Μίτσελ και 3/4 βολές από τον Χαντς, στα τελευταία 30’’ του ματς, διαμόρφωσαν το τελικό 78-72 για τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Οι διαιτητές: Τσαρούχα, Πιτσίλκας, Θεονάς

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Φράνκε 8 (2), Ράιλι 15 (2), Μαργαρίτης 3, Σάιμπερτ 5 (1), Ρένφρο 14, Τσιακμάς, Χαντς 23 (2), Πόλεϊ 6 (2), Κακλαμανάκης 4, Καμπερίδης.

ΑΕΚ (Ηλίας Καντζούρης): Κόνιαρης 2, Φλιώνης 4, Γιάνκοβιτς 8, Μάντσεν, Μίτσελ 15 (1), Λεμάρ 10 (1), Ξανθόπουλος 2, Οριόλα 9 (1), Μάιλς 2, Παπαδάκης, Γουίλιαμς 20 (4).

