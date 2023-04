Κόσμος

ΟΗΕ: Η Ρωσία ανέλαβε την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύελλα αντιδράσεων στη διεθνή κοινότητα. Χώρες της Δύσης κάνουν λόγο για «πρωταπριλιάτικο αστείο». Η αντίδραση Ζελένσκι.



Ορισμένοι στη Δύση μίλησαν για «πρωταπριλιάτικο αστείο». Αλλά η κίνηση προβλεπόταν. Επισήμως, σήμερα, Σάββατο, 1ή Απριλίου 2023, η Ρωσία ανέλαβε για τον μήνα αυτό την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑ), με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να καταγγέλλει τη «χρεοκοπία» των Ηνωμένων Εθνών.

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι που να αποδεικνύει (περαιτέρω) την απόλυτη χρεοκοπία τέτοιων θεσμών», ανέφερε στο βραδινό τηλεοπτικό του μήνυμα ο Ζελένσκι. «Δεν υπάρχει καμία μορφή τρομοκρατίας που να μην έχει ήδη ασκήσει η Ρωσία», συνέχισε, ζητώντας μια «μεταρρύθμιση των παγκόσμιων θεσμών, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ». Αυτή η «μεταρρύθμιση, η οποία προφανώς έχει καθυστερήσει πολύ, έχει σκοπό να αποτρέψει ένα τρομοκρατικό κράτος (...) από το να καταστρέψει τον κόσμο. Οι τρομοκράτες πρέπει να ηττηθούν, πρέπει να θεωρηθούν υπόλογοι για ένα καθεστώς τρόμου και να μην προεδρεύουν πουθενά», επέμεινε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα αποκάλεσε νωρίτερα σήμερα τη ρωσική προεδρία στο ΣΑ ως ένα «χαστούκι» στη «διεθνή κοινότητα», με Δυτικούς να κάνουν λόγο για «πρωταπριλιάτικο αστείο».

«Τα σημερινά μέλη» του εκτελεστικού οργάνου του ΟΗΕ πρέπει να «αποτρέψουν κάθε προσπάθεια» της Ρωσίας να «καταχραστεί την προεδρία της», τόνισε ο Κουλέμπα, ο οποίος ήδη την Πέμπτη είχε μιλήσει για «κακόγουστο αστείο», αναφερόμενος στην ανάληψη της προεδρίας του ΣΑ από την Ρωσία. «Η Ρωσία σφετερίστηκε την έδρα της, διεξάγει έναν αποικιακοκρατικό πόλεμο, ο πρόεδρος της είναι ένας εγκληματίας πολέμου που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για απαγωγή παιδιών», πρόσθεσε.

Συνεδριάσεις ΣΑ υπό την προεδρία Λαβρόφ

Αυτές οι επικρίσεις Κιέβου δεν εμπόδισαν τη Μόσχα να διασφαλίσει ότι η αντιπροσωπεία της στα Ηνωμένα Έθνη αυτόν τον μήνα, για να διαδεχθεί την προεδρία της Μοζαμβίκης, θα είναι υπό την ηγεσία του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, τον Σεργκέι Λαβρόφ.

«Ένα άλλο σημαντικό γεγονός της ρωσικής προεδρίας θα είναι η ανοιχτή συζήτηση σε υψηλό επίπεδο στο Συμβούλιο (Ασφάλειας) σχετικά με μια "αποτελεσματική πολυμερή συνεργασία μέσω της υπεράσπισης των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών». Μια τέτοια συνεδρίαση θα γίνει υπό την προεδρία του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Υποθέσεων Σεργκέι Λαβρόφ», δήλωσε σε δημοσιογράφους την Πέμπτη η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, η Μαρία Ζαχάροβα. Πρόσθεσε ότι ο Λαβρόφ σκοπεύει παράλληλα να προεδρεύσει μιας συνεδρίασης που έχει προγραμματιστεί για τις 25 Απριλίου με θέμα τη Μέση Ανατολή.

«Εξευτελιστικό»

Οι υποστηρικτές της κυβέρνησης του Κιέβου, κυρίως οι ΗΠΑ, αντέδρασαν άμεσα στις ανακοινώσεις της Μόσχας. «Αναμένουμε από τη Ρωσία να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την προεδρία της για να διαδίδει παραπληροφόρηση και να προσπαθήσει να αποσπάσει την προσοχή από τις προσπάθειές της να δικαιολογήσει τις ενέργειές της στην Ουκρανία και τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττουν μέλη των ενόπλων δυνάμεών της», τόνισε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιερ. «Μια χώρα που παραβιάζει κατάφωρα τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και εισβάλλει στη γείτονά της δεν έχει θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας», δήλωσε.

Οι χώρες της Βαλτικής, εχθρικές προς την Μόσχα, έκαναν λόγο σήμερα για «πρωταπριλιάτικο αστείο».

«Η Πρωταπριλιά είναι μια τέλεια μέρα» για τη Ρωσία, ειρωνεύτηκε το λιθουανικό υπουργείο Εξωτερικών. «Η Ρωσία, η οποία διεξάγει έναν βάναυσο πόλεμο στην Ουκρανία, δεν μπορεί παρά να ηγηθεί του Συμβουλίου Ανασφάλειας».

Από την πλευρά της, η εσθονική διπλωματική αποστολή στον ΟΗΕ θεώρησε «ντροπιαστικό και εξευτελιστικό» το γεγονός ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θα βρίσκεται υπό την προεδρία της Ρωσίας, ο πρόεδρος της οποίας Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ένας «εγκληματίας πολέμου, ενάντια στον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».

«Χωρίς ουσία» προεδρία

Στα Ηνωμένα Έθνη, η Ρωσία δήλωνει ότι βρίσκεται απέναντι στη «Δύση στο σύνολό της», καθώς πολλές χώρες της Δύσης έχουν επιβάλει άνευ προηγούμενου κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η πρώτη συνεδρίαση του ΣΑ υπό την τρέχουσα ρωσική προεδρία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το πρωί, αλλά θα πρόκειται για μια συνηθισμένη κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση για το πρόγραμμα εργασιών του μήνα. Θα ακολουθήσει, όπως προβλέπεται, μια συνέντευξη Τύπου του νέου προέδρου του ΣΑ, του Ρώσου πρεσβευτή στον ΟΗΕ, του Βασίλι Νεμπένζια.

Είναι «μια εκ περιτροπής προεδρία. Γίνεται κάθε μήνα, είναι μια σύντομης διάρκειας προεδρία και είναι μια χωρίς ουσία προεδρία, όπως η προεδρία της G20, της G7 ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου η εκ περιπτροπής προεδρία έχει διάρκεια έξι μήνες ή ένα χρόνο και όπου η κάθε χώρα θέτει τη δική της ατζέντα», ανέφερε ένας διπλωμάτης στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. «Σε περίπτωση κατάχρησης της θέσης προεδρίας, θα αντιδράσουμε, φυσικά. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το σημαντικό είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και να βεβαιωθούμε ότι αυτός θα τερματιστεί», πρόσθεσε.

Η ρωσική προεδρία στα Ηνωμένα Έθνη έρχεται μια εβδομάδα αφότου ο Πούτιν ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αναπτύξει τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία, ενισχύοντας τους φόβους της Δύσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρκόπουλο: Πυροβόλησαν οδηγό σε ενέδρα στην μέση του δρόμου

Θεσσαλονίκη: 12χρονος καταγγέλλει βιασμό από 15χρονο με... θεατή έναν 11χρονο

Κως: ηλικιωμένος έστελνε ερωτικά μηνύματα σε ανήλικες