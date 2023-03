Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πρόσκληση Ζελένσκι στον Σι Τζινπίνγκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε πρόσκληση στον Κινέζο πρόεδρο να επισκεφθεί την Ουκρανία.



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε πρόσκληση στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί την Ουκρανία, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Associated Press.

«Είμαστε έτοιμοι να τον δούμε εδώ», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του με το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Ο Σι δεν έχει μιλήσει με τον Ζελένσκι από πέρυσι το Φεβρουάριο που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, ωστόσο η Κίνα δημοσιοποίησε τον περασμένο μήνα ένα σχέδιο 12 σημείων για «μια πολιτική επίλυση της ουκρανικής κρίσης».

Ο Σι συζήτησε την σύγκρουση με τον «αγαπητό φίλο» του, τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα στη Μόσχα, παρόλο που οι συνομιλίες δεν έδειξαν να σημειώθηκε πρόοδος προς την κατεύθυνση του τερματισμού του πολέμου.

Στην πρόταση της Κίνας περιλαμβάνεται έκκληση για αποκλιμάκωση και κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Ωστόσο οι ΗΠΑ τήρησαν απορριπτική στάση σχετικά με την πρόταση, δεδομένου ότι η Κίνα έχει αρνηθεί να καταδικάσει την Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πως μια κατάπαυση του πυρός αυτή τη στιγμή θα κατοχύρωνε ρωσικά εδαφικά κέρδη και θα έδινε στο στρατό του Πούτιν περισσότερο χρόνο για να ανασυνταχθεί.

Η Ουκρανία καλωσόρισε τη διπλωματική ανάμιξη της Κίνας, όμως ο Ζελένσκι έχει δηλώσει πως θα εξετάσει διευθετήσεις για την ειρήνευση μόνο αν τα ρωσικά στρατεύματα αποχωρήσουν από το ουκρανικό έδαφος.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρομοκρατικό δίκτυο στην Ελλάδα: Πώς απετράπη η επίθεση σε εβραϊκό εστιατόριο στου Ψυρρή

Ηράκλειο - βιασμός ανήλικου από λυράρη: “Λυτρώθηκα” λέει ο 15χρονος

Δραπετσώνα: βίασε και μαχαίρωσε τη σύζυγό του