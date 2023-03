Κόσμος

Ρωσία: συνελήφθη για κατασκοπεία ο ανταποκριτής της WSJ

Η ανακοίνωση της FSB σημειώνει ότι ο Γκερσκόβιτς είχε επιφορτιστεί "από την αμερικανική πλευρά" για τη συλλογή πληροφοριών.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ο ανταποκριτής της Wall Street Journal Ίβαν Γκερσκόβιτς συνελήφθη στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ των Ουραλίων ως ύποπτος για κατασκοπεία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

"Η FSB απέτρεψε την παράνομη δραστηριότητα του διαπιστευμένου στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανταποκριτή (...) του γραφείου στη Μόσχα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, υπηκόου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ίβαν Γκερσκόβιτς", ανέφερε η FSB σε ανακοίνωσή της, την οποία επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, διευκρινίζοντας ότι ο 32χρονος δημοσιογράφος ήταν ύποπτος για "κατασκοπεία" προς όφελος της Ουάσιγκτον.

Η εφημερίδα στην οποία εργάζεται ο συλληφθείς δεν έχει σχολιάσει.

Η ανακοίνωση της FSB σημειώνει ότι ο Γκερσκόβιτς είχε επιφορτιστεί "από την αμερικανική πλευρά" με τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με "τις δραστηριότητες μιας επιχειρήσης του στρατιωτικοαμυντικού συμπλέγματος". Ωστόσο δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό.

