Βόλεϊ: Ο ΠΑΟΚ Κυπελλούχος Ελλάδας

Κυπελλούχος Ελλάδας για 5η φορά στην Ιστορία του και 4η διαδοχική αναδείχθηκε ο ΠΑΟΚ.

Κυπελλούχος Ελλάδας στο βόλεϊ για 5η φορά στην Ιστορία του και 4η διαδοχική (2018, 2019, 2022, το 2020 και το 2021 δεν έγιναν οι διοργανώσεις λόγω της πανδημίας) αναδείχθηκε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στον τελικό του Fianl 4 που διεξήχθη στην Καλαμάτα επικράτησε με ανατροπή, 3-1 σετ του Ολυμπιακού.

Απέναντι στον πολυνίκη του θεσμού, Ολυμπιακό (16 τρόπαια) η ομάδα της Θεσσαλονίκης απέδωσε εξαιρετικό βόλεϊ μετά το πρώτο σετ, που έχασε 25-18 (το ίδιο συνέβη και στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό, αλλά «επέστρεψε» εμφατικά) και με όπλο το εξαιρετικό σερβίς, αλλά και το μπλοκ (κυρίως στο 3ο και 4ο σετ), κατάφερε να φτάσει στη μεγάλη νίκη και να πανηγυρίσει στο κλειστό της Τέντας τον πρώτο εγχώριο τίτλο του στη σεζόν 2022/2023.

«Κλειδί» στην εξέλιξη του αγώνα ήταν το τρίτο σετ, στο οποίο ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 17-12 και 18-15, αλλά οι «ασπρόμαυροι» ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, ανατρέποντας τα δεδομένα και φτάνοντας στο 25-21 για να προηγηθούν 2-1.

Από κει και πέρα δεν είχαν κανένα πρόβλημα στο τέταρτο σετ να «κλείσουν» τον αγώνα με 25-21, μη επιτρέποντας στους «ερυθρόλευκους» να πανηγυρίσουν την δεύτερη «κούπα», μετά την κατάκτηση του Challenge Cup.

Τα σετ (με πρώτο τον Ολυμπιακό): 25-18, 20-25, 21-25, 21-25

