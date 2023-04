Ρωσία – κατασκοπεία: Η Wall Street Journal απαιτεί την απελευθέρωση του ανταποκριτή της

Κόσμος

Είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται ξένος δημοσιογράφος και κατηγορείται για «κατασκοπεία» από την εποχή του ψυχρού πολέμου.

Η εφημερίδα Wall Street Journal αξίωσε χθες Σάββατο να απελευθερωθεί αμέσως ο Έβαν Γκέρσκοβιτς, ανταποκριτής της στη Μόσχα που συνελήφθη από την υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας FSB και αντιμετωπίζει κατηγορίες για «κατασκοπεία», κάτι που η προεδρία των ΗΠΑ χαρακτήρισε «γελοίο».

Ο κ. Γκέρσκοβιτς, 31 ετών, γιος ζευγαριού εβραίων που εγκατέλειψε τη Σοβιετική Ένωση για να εγκατασταθεί στην Αμερική, σύμφωνα με προφίλ του που δημοσίευσε η WSJ χθες, έχει εργαστεί στο παρελθόν για τις εφημερίδες New York Times και Moscow Times και για το Γαλλικό Πρακτορείο. Κατά όσα είναι γνωστά, συνελήφθη την Τετάρτη σε εστιατόριο στην Εκατερίνεμπουργκ, στα Ουράλια.

«Η υπόθεση του Έβαν αποτελεί κακοήθη προσβολή στην ελευθεροτυπία και πρέπει να προκαλέσει αγανάκτηση σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους και σε όλες τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο», έκρινε η εφημερίδα σε σχόλιο της.

