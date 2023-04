Οικονομία

Τέμπη: Τη Δευτέρα τα πρώτα δρομολόγια Θεσσαλονίκη - Αθήνα μετά την τραγωδία

Πώς διαμορφώνονται τα δρομολόγια σύμφωνα με τη Hellenic Train.



Επιστρέφουν στις ράγες την Δευτέρα τα επιβατικά τρένα Αθήνα – Θεσσαλονίκη - Αθήνα, σύμφωνα με τη Hellenic Train.

Ειδικότερα:

Στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα:

Από Αθήνα η αμαξοστοιχία IC52, με ώρα αναχώρησης 10:28

Από Θεσσαλονίκη η αμαξοστοιχία IC55, με ώρα αναχώρησης 10:08

Στη διαδρομή Αθήνα – Καλαμπάκα – Αθήνα:

Από Αθήνα η αμαξοστοιχία 882, με ώρα αναχώρησης 08:28

Από Καλαμπάκα η αμαξοστοιχία 887, με ώρα αναχώρησης 16:45

Υπενθυμίζεται ότι, παραμένουν σε κυκλοφορία οι λεωφορειακές γραμμές σε επιλεγμένες διαδρομές, έως την πλήρη αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Η Hellenic Train με νεότερες ανακοινώσεις θα ενημερώνει για τα δρομολόγια που θα προστίθενται σταδιακά στο πρόγραμμα κυκλοφορίας.

