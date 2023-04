Καιρός

Κακοκαιρία “ILINA”: έντονες καταιγίδες, χιόνια και ισχυροί άνεμοι την Δευτέρα

Που και πότε αναμένονται χιονοπτώσεις. Πόσο θα υποχωρήσει η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ και το έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία “ILINA”, για την Δευτέρα προβλέπεται επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται κατά τόπους από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, από χαλαζοπτώσεις και από ενισχυμένους ανέμους, από τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, στην δυτική Μακεδονία, στην δυτική Στερεά και στην δυτική και νότια Πελοπόννησο, από τις μεσημβρινές ώρες στην Θεσσαλία, στην κεντρική Μακεδονία και στην κεντρική Στερεά, από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία μέχρι τις βραδινές ώρες στην Θράκη, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Μακεδονία, στην δυτική Στερεά, στην δυτική Πελοπόννησο, στην Θεσσαλία και στην κεντρική Στερεά τις βραδινές ώρες θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια όπου θα φθάσει τους 17 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 και τοπικά στην Κρήτη και τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες από τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί και βαθμιαία νότιοι-νοτιοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι ισχυρές από τις προμεσημβρινές ώρες στη δυτική Μακεδονία, από τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία μέχρι τις βραδινές ώρες στη Θράκη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Τα φαινόμενα στη δυτική Μακεδονία τις βραδινές ώρες θα εξασθενήσουν. Θα πνέουν άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις και θα εξασθενήσουν. Ο υδράργυρος θα δείξει από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι ισχυρές από τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και από τις προμεσημβρινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της Ηπείρου. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες από τις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά θα είναι κατά τόπους ισχυρές, όμως τις βραδινές ώρες θα εξασθενήσουν σε αυτές τις περιοχές και θα ενταθούν στη νότια Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Θα πνέουν άνεμοι από ανατολικές και βαθμιαία από τα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες που τη νύχτα θα ενταθούν. Θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα νησιά του βορείου και βαθμιαία του ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα από τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους έντονα. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 6 με 8 και στα βόρεια πρόσκαιρα ανατολικοί, 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Τρίτη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά και στα νότια με σποραδικές καταιγίδες, αναμένονται την Τρίτη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, μέχρι τις νυχτερινές ώρες στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και κατά διαστήματα τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τη νότια Εύβοια και τη νότια Πελοπόννησο. Τις νυχτερινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και στα νότια νότιοι-νοτιοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο 7, τις πρωινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε δυτικούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και στα βόρεια θα φτάσει τους 11 με 14 βαθμούς, στα δυτικά τους 13 με 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

