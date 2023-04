Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Πρωταθλήτριες με θρυλική ανατροπή οι “ερυθρόλευκες”

Με τρομερή ανατροπή οι γυναίκες του Ολυμπιακού επικράτησαν του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ και στέφθηκαν πρωταθλήτριες.



Με τρομερή ανατροπή κι αφού χρειάστηκε να «επιστρέψει» από το -20 (28-48), ο Ολυμπιακός επικράτησε με 87-83 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, στον τρίτο τελικό της σειράς και στέφθηκε πρωταθλητής στην Α1 γυναικών για 7η χρονιά στην Ιστορία του και δεύτερη διαδοχική.

Παρότι οι «πράσινες», που αγωνίστηκαν κι πάλι χωρίς την Ριντ, έδειχναν πως ήταν έτοιμες για να μειώσουν τη σειρά και να ξαναμπούν στο... κόλπο του τίτλου, οι «ερυθρόλευκες» κατάφεραν να «επιστρέψουν» από το εις βάρος τους 28-48 και να πάρουν την τεράστια νίκη, χάρις στην οποία στέφθηκαν πρωταθλήτριες για τη σεζόν 2022/2023.

Όπως και στα προηγούμενα ματς η ομάδα του Πειραιά είχε... οδηγό τη Μέγκαν Γκούσταφσον, η οποία πέτυχε 22 πόντους, ούσα η πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού, στους 21 σταμάτησε η Αϊνα Αγιούστο, ενώ εξαιρετική εμφάνιση έκανε και η Αγγελική Νικολοπούλου με νταμπλ-νταμπλ (13 πόντους και 11 ασίστ).

Για τον Παναθηναϊκό, η Ελεάννα Χριστινάκη είχε 19 πόντους κι από 14 σκόραραν οι Αρίκα Κάρτερ και Διονυσία Αλεξανδρή.

Από το ξεκίνημα του παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός απέκτησε πολύ γρήγορα διψήφια διαφορά (16-6), αργότερα ξέφυγαν με +12 (21-33) πριν η Νικολοπούλου μειώσει με buzzer-beater τρίποντο σε 24-33 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Στη δεύτερη περίοδο οι φιλοξενούμενες συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και εκτόξευσαν την διαφορά στους 18 πόντους (24-42) χάρη σε ένα σερί 8-0, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν και στο +20 (28-48). Με επιμέρους σκορ 12-2 οι γηπεδούχες μείωσαν 40-50, ωστόσο το τέλος του πρώτου μέρους βρήκε τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 42-55.

Το "τριφύλλι" μπήκε με φόρα και στην τρίτη περίοδο, ανεβάζοντας ξανά την διαφορά στους 19 πόντους (45-64). Απόι κει και πέρα, όμως, τα κορίκτσια του Ολυμπιακού έβγαλαν τρομερή αντίδραση.

Με ένα επιμέρους 17-1 μείωσαν σε 62-65, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο 69-72 με τρίποντο buzzer-beater της Αγιούσο.

Οι «ερυθρόλευκες» είχαν το μομέντουμ του αγώνα, παρότι με πέντε σερί πόντους της Χριστινάκη, οι «πράσινες» ξέφυγαν με 69-77. Με νέο σερί 10-0 ο Ολυμπιακός προσπέρασε για πρώτη φορά με 79-77, αλλά και με 82-79 λίγο αργότερα με τρίποντο της Σπυριδοπούλου.

Ένα λέι-απ της Σταμολάμπρου και το καλάθι της Γκούσταφσον «έγραψαν» το 86-81, με 53 δευτερόλεπτα να μένουν για το φινάλε, διαφορά που δεν μπόρεσε να καλύψει η ομάδα της Καπογιάννη.

Τα δεκάλεπτα: 24-33, 42-55, 69-72, 87-83

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Νίκλας): Σταμολάμπρου 11, Αγιούσο 21 (3/5 τρίποντα), Σπυριδοπούλου 9 (3/5 τρίποντα), Σύρρα, Γκούσταφσον 22 (8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νικολοπούλου 13 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 11 ασίστ), Διέλα 2, Σουκ 9

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Καπογιάννη): Ζιάκα, Κωτούλα, Παυλοπούλου 11 (1), Πότερ 13, Σωτηρίου 5, Αλεξανδρή 14 (2), Χριστινάκη 19 (1 τρίποντο, 10 ριμπάουντ), Κάρτερ 14 (2 τρίποντα, 5 ασίστ), Θεοδωρομανωλάκη 3 (1), Χαιριστανίδου 4

