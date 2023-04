Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Απόλλων Πάτρας: Εύκολη νίκη για τους “πράσινους” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο 24ωρα μετά την ευρωπαϊκή ήττα από τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες.

Δύο 24ωρα μετά την ευρωπαϊκή ήττα από τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας πολύ εύκολα του Απόλλλωνα Πάτρας στο κλειστό του ΟΑΚΑ με 108-77, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Basket League.

Το ματς δεν αντέχει σε ιδιαίτερη κριτική. Οι Αχαιοί έπαιξαν χωρίς καμμία σκοπιμότητα, ενώ από την άλλη οι «πράσινοι» έκαναν μία πολύ γερή πρόβα ενόψει των δύο αγώνες που θα δώσουν το επόμενο πενταήμερο, αρχής γενομένης με αυτό απέναντι στον Κολοσσό στη Ρόδο (4/04) κι εν συνεχεία με την Άλμπα Βερολίνου στις 7/04, για την προτελευταία αγωνιστική της Euroleague.

Ωστόσο, αυτό που ενδιαφέρει πολύ περισσότερο τον κόουτς Σερέλη και τους συνεργάτες του είναι να προετοιμάσουν την ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα για τα play off που θα κρίνουν τον εφετινό πρωταθλητή.

Στο 15-5 το ρεκόρ του Παναθηναϊκού στην Α1 (έχει ματς λιγότερο, αυτό της Τρίτης με τους Ροδίτες) με 10-1 εντός και 5-4 εκτός έδρας. Στο 5-16 έπεσε ο Απόλλωνας, που δεν έχει ακόμη νίκη εντός έδρας (0-11).

Τα δεκάλεπτα: 29-24, 58-33, 86-56, 108-77

Οι διαιτητές: Ταρενίδης, Γερακίνης, Ελευθεριάδης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Σερέλης): Π. Καλαϊτζάκης 7 (1), Παπαγιάννης 13 (3 τρ., 7 ρ), Μποχωρίδης 4, Αγραβάνης 14 (3), Γκριγκόνις 13 (3), Λι 4, Γουίλιαμς 5 (1), Γ. Καλαϊτζάκης 14 (2), Σαμοντούροβ 4, Μπέικον 6 (2), Μαντζούκας 10, Γκουντάιτις 14

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ (Βετούλας): Γκρίφιν 2, Βερτα 15 (10 ασ.), Ντέιβις 8, Μπόγρης 9, Μακ 19 (2), Βησσαρίου, Σιλά 8, Φιλιππάκος 11 (1), Καράμπελας 3 (1), Καλχούν 2, Κογιόνης, Μαστρογιαννόπουλος

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΣΑ: Στάση εργασίας σε λεωφορεία - τρόλεϊ την Δευτέρα

Ίλιον: Διάσημος τράπερ συνελήφθη με όπλο για δεύτερη φορά

Πρόταση γάμου: Η ρομαντική έμπνευση κατέληξε σε…εφιάλτη (εικόνες)