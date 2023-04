Κόσμος

Ρωσία: 14χρονη πλήρωσε ανήλικους για να σκοτώσουν την μητέρα της

Οι δράστες πέταξαν το πτώμα σε κάδο απορριμμάτων.



Μια έφηβη κοπέλα στη Μόσχα συνελήφθη ως ύποπτη για τη δολοφονία της μητέρας της. Η 38χρονη κτηματομεσίτρια Anastasia Milosskaya ξυλοκοπήθηκε και στραγγαλίστηκε μέχρι θανάτου μετά από μια άγρια επίθεση που φέρεται να διέταξε η ίδια η κόρη της.

Η ανύπαντρη μητέρα Anastasia φέρεται να δολοφονήθηκε από δύο άλλους εφήβους μέσα στο διαμέρισμα που έμενε με την κόρη της και τον 15χρονο φίλο της.

«Ήταν καλή μάνα και αγαπούσε την κόρη της», λένε γείτονες που γνώριζαν την άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με το protothema.gr.

Ο δράστες τύλιξαν το πτώμα της άτυχης γυναίκας σε πλαστική σακούλα και την πέταξαν σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή Balashikha ανατολικά της Μόσχας. Το πτώμα της γυναίκας βρήκε μέσα σε ένα κάδο απορριμμάτων ένας επιστάτης ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές Η κόρη της συνελήφθη μαζί με ένα αγόρι, 15 ετών, που έμενε στο διαμέρισμα της οικογένειας. Σύμφωνα με τα δημοσίευμα ο λόγος για τη στυγερή δολοφονία είναι ό,τι η μητέρα ζήτησε από την κόρη της να χωρίσει με τον 15χρονο θεωρώντας ότι της ασκούσε κακή επιρροή.

Οι ρωσικές αρχές λένε ότι στο κάδρο των υπόπτων είναι η κόρη και το αγόρι της οι οποίοι φέρεται να έδωσαν εντολή να σκοτώσουν τη γυναίκα έναντι του ποσού των 3.650 λιρών. Οι πληροφορίες λένε ότι το κορίτσι και το αγόρι έβαλαν στο σπίτι τους δράστες και εκείνοι περίμεναν την ανυποψίαστη μητέρα να επιστρέψει. Η κόρη της και ο φίλος της ήταν παρόντες στη δολοφονία της γυναίκας.

Στη συνέχεια οι φερόμενοι ως δολοφόνοι άφησαν το πτώμα στο διαμέρισμα όπου το κορίτσι και το αγόρι συνέχισαν να το έχουν μέσα στο σπίτι - το ξεφορτώθηκαν δύο ημέρες αργότερα. Οι δράστες μετέφεραν το πτώμα με ένα αυτοσχέδιο φορείο και το πέταξαν σε έναν κοντινό κάδο απορριμμάτων. Το πτώμα βρήκε ένας επιστάτης μέσα στον κάδο το επόμενο πρωί.

Οι ανήλικοι κατηγορούμενοι είναι όλοι μεταξύ 14 και 17 ετών και είναι ύποπτοι για φόνο ή συνωμοσία για φόνο. Προφυλακίστηκαν σε κατάστημα κράτησης νέων για ένα μήνα εν αναμονή περαιτέρω ερευνών. Οι αρχές που χειρίζονται την υπόθεση λένε ότι η κοπέλα και ο φίλος της σκόπευαν να ζήσουν με τις οικονομίες της μητέρας της που ξεπερνούσαν τις 30.000 λίρες.

«Τη χτύπησαν και τη στραγγάλισαν, καθώς όλο της το πρόσωπο ήταν κόκκινο και πρησμένο», δήλωσε άνθρωπος που είδε τη δολοφονημένη γυναίκα.

Ένας φίλος του κοριτσιού δήλωσε: «Ο φίλος του κοριτσιού είπε ότι η κοπέλα δεν ήταν ποτέ στο σπίτι της: "Είπε πολλές φορές ότι μισούσε τη μητέρα της, παρόλο που η μητέρα της ήταν ένας καλός άνθρωπος που την αγαπούσε». Η γιαγιά του κοριτσιού δήλωσε ότι η εγγονή της είχε βρεθεί υπό την επιρροή του αγοριού που προερχόταν από «μια δύσκολη και προβληματική οικογένεια».

Άλλες πηγές ανέφεραν ότι το θύμα δούλευε σκληρά για να βελτιώσει τη ζωή της και πάντα φρόντιζε την κόρη της. Η μέγιστη ποινή που αντιμετωπίζουν οι ύποπτοι είναι δέκα χρόνια αρχικά σε σωφρονιστικό κατάστημα για νέους.





