Ο Ανδρουλάκης σε καφέ όπου εργάζονται νέοι στο φάσμα του αυτισμού (εικόνες)

Συμβολική επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για τον αυτισμό.

Το καφέ «Το Παρεάκι» στον Άγιο Δημήτριο, όπου εργάζονται συνάνθρωποι μας στο φάσμα του αυτισμού, επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Ανήμερα της παγκόσμιας ημέρας ενημέρωσης για τον αυτισμό, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε με αυτή τη συμβολική επίσκεψη την ανάγκη να επενδύσουμε σε ισχυρές κοινωνικές δομές καθώς και καθολικά προγράμματα κοινωνικής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ένταξης των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συζήτησε με την Σύλια και τον Δημήτρη, που εργάζονται τους τελευταίους μήνες στο «Παρεάκι», χώρο που παραχώρησε ο Δήμος Αγίου Δημητρίου στους εκπαιδευόμενους του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) «Ορίζοντες», δημιουργώντας ένα φιλόξενο στέκι για την ένταξη ατόμων με Αναπηρία στην αγορά εργασίας.

