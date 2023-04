Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Στις κυβερνήσεις συνεργασίας, ο πρωθυπουργός πρέπει να είναι κοινής αποδοχής

Ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στις Σέρρες. Τι είπε για τη στάση που θα τηρήσει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας και για τον φράκτη στον Έβρο.



Στο πλαίσιο ομιλίας του στις Σέρρες ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε τη στάση, που ήδη προαναγγέλουν ότι θα κρατήσουν στο μετεκλογικό τοπίο της πρώτης κάλπης, οι κ.κ. Μητσοτάκης και Τσίπρας.

«Εμείς θέλουμε να οικοδομήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό, λέγοντάς του την αλήθεια. Λέμε τι θα κάνουμε όταν θα πάρουμε την εντολή. Αυτοί τι θα κάνουν; Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει: “Δεν με ενδιαφέρουν οι πρώτες εκλογές, ψηφίστε με αλλά θα την παραδώσω την εντολή”. Τότε γιατί να τον ψηφίσει ο ελληνικός λαός; Είμαστε μαραθωνοδρόμοι που δίνουμε σκυτάλη στις εθνικές εκλογές; Πρώτος γύρος, δεύτερος γύρος, τρίτος γύρος… μέχρι να βγει ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός; Αν είναι δυνατόν! Αυτή είναι η πλήρης περιφρόνηση του συντάγματος και της λαϊκής ετυμηγορίας.

Ο κ. Τσίπρας τι λέει; “Συζητώ για κυβερνήσεις συνεργασίας, μόνο αν είμαι πρώτο κόμμα”. Μα δεν θα είναι πρώτο κόμμα, είναι ξεκάθαρο. Άρα λέω εδώ από τις Σέρρες στον ελληνικό λαό: Για άλλη μια φορά, παίζουν φτηνά παιχνίδια στις πλάτες σας. Γι’ αυτό, η μόνη λύση είναι η ισχυρή Δημοκρατική Παράταξη από την πρώτη Κυριακή για σταθερή κυβέρνηση, πρόοδο, προοπτική και ελπίδα για όλους τους Έλληνες» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Σχετικά με τα πρόσωπα μιας κυβέρνησης συνεργασίας, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Ισχυρίζονται ότι θα επιλέξω εγώ τον πρωθυπουργό. Είναι προφανές ότι όλο αυτό είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Όταν υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας, οι συγκλίσεις είναι και στα πρόσωπα. Ιδιαίτερα στο πρόσωπο του πρωθυπουργού, που πρέπει να είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής. Άρα, δεν θα πω εγώ “ποιος” σε ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Όμως, κάποιοι ακόμη και αυτό το τόσο απλό θέμα, που συμβαίνει σε πολλά κράτη της Ευρώπης, εδώ το έχουν κάνει κορυφαίο ζήτημα. Γιατί; Διότι θέλουν να πείσουν το λαό οι γνωστοί μιντιάρχες ότι το δίλημμα είναι “Μητσοτάκης ή χάος”. Και απαντάμε και εδώ, από τις Σέρρες, ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι το χάος, είναι οι κοινωνικές ανισότητες, είναι η απαξίωση του δημόσιου πλούτου, είναι οι υποκλοπές, είναι η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι η επίθεση στις ανεξάρτητες αρχές».

Ως προς τη δημόσια συζήτηση για την επέκταση του φράχτη στον Έβρο, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε πως «προφανέστατα για εμάς υπάρχουν σύνορα και στη θάλασσα και στον Έβρο. Προφανές για εμάς είναι ότι τα σύνορα μας πρέπει να φρουρούνται και ο ελληνικός λαός να γνωρίζει ότι υπάρχει ασφάλεια. Δεν είμαστε μια χώρα “όποιος θέλει, μπαίνει – όποιος θέλει, βγαίνει”. Αλλά, από την άλλη, δεν μπορεί το έργο αυτό να είναι άλλοθι για όλη την ευρωπαϊκή δεξιά και για τον κ.Μητσοτάκη.

Εμείς, οι σοσιαλιστές, πήραμε πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – πριν την πανδημία – για την αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου. Τι σημαίνει αυτό; Όποιος μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνει αίτηση ασύλου στο σύνολο της Ε.Έ. Άρα, όταν θα παίρνει κάποιος το καθεστώς του πρόσφυγα, δεν θα χρειάζεται η Ελλάδα να παρακαλάει και να ζητιανεύει για νέα προγράμματα μετεγκατάστασης, αλλά θα υπάρχει μόνιμο πρόγραμμα με κατανομή σύμφωνα με τον πληθυσμό, την ανεργία και άλλα κοινωνικά κριτήρια στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λοιπόν τι λέμε; Και να έχουμε σύνορα, τα οποία να είναι σύνορα με ασφάλεια αλλά και αναθεώρηση του Δουβλίνου. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης λέει μόνο το πρώτο κομμάτι; Διότι αυτοί που εμποδίζουν την αναθεώρηση του Δουβλίνου, τη δίκαιη κατανομή και την αλληλεγγύη στην Ευρώπη είναι η δική του δεξιά πολιτική οικογένεια. Αυτοί που του χτυπούν την πλάτη για το έργο του Έβρου, είναι οι ίδιοι που καταδικάζουν τους λαούς του Νότου να σηκώνουν το φορτίο του προσφυγικού. Δίνοντας, βέβαια, χρήματα, αλλά η αλληλεγγύη δεν αγοράζεται με χρήματα. Η αλληλεγγύη κατοχυρώνεται με θεσμούς. Αυτή είναι η Ευρώπη των λαών και όχι η Ευρώπη των ισχυρών και της συντήρησης».

«Ο κ. Τσίπρας σε αυτό το θέμα δεν πήρε το μάθημά του από το 2015, που κατάφερε να δώσει τα κλειδιά του προσφυγικού-μεταναστευτικού στα χέρια του Ερντογάν και να εκβιάζει όλη την Ευρώπη. Αυτό θέλουμε εμείς; Δεν καταλαβαίνουμε τη διαφορά του ανθρωπισμού από τον γεωπολιτικό εκβιασμό; Όταν την ίδια στρατηγική την έχει ο Λουκασένσκο στη Λευκορωσία είναι καταδικαστέα, αλλά όταν την έχει ο Ερντογάν στην Τουρκία δεν λέμε κουβέντα;» τόνισε κριτικά για την στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο μεταναστευτικό

Αναφερόμενος στα προγραμματικά προτάγματα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την ανάγκη διοχέτευσης του 8-10% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας προκειμένου να υπάρξει πανελλαδικό σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας. Δεσμεύτηκε για τη δημιουργία δεξαμενής 150.000 κοινωνικών κατοικιών που θα διατίθενται με φθηνό ενοίκιο σε νέα ζευγάρια. Ανέδειξε την συνολική δέσμη μέτρων που έχει επεξεργαστεί το κόμμα για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών. «Κανένα στρέμμα αγροτικής γης σε ξένα συμφέροντα, αυτό το πατριωτικό σοσιαλιστικό κόμμα δεν θα επιτρέψει τον αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας από τα κοράκια των funds» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Αν δείτε τα στοιχεία, δείχνουν τις προτεραιότητες του κ. Μητσοτάκη: 69 επιχειρήσεις πήραν 1,1 δισεκ. του Ταμείου Ανάκαμψης με 1,2% επιτόκιο, όταν χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφοι και μικρομεσαίοι είναι σε δεινή κατάσταση. Τα χρήματα αυτά για αυτούς τα έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι για τους κολλητούς του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτό λοιπόν, εμείς ζητάμε και στο θέμα των δανείων, να υπάρχουν προτεραιότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» τόνισε σχετικά με το κυβερνητικό μοντέλο αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Όλες οι θέσεις διοίκησης σε οργανισμούς και δημόσια νοσοκομεία θα καλύπτονται με ανοιχτούς διεθνείς διαγωνισμούς και όχι από κομματικά ρουσφέτια» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης ως προς τις αναγκαίες αλλαγές στη λειτουργία του κράτους.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε το διακύβευμα της κάλπης.

«Το δίλημμα στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν είναι “ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία”. Το δίλημμα στις επόμενες εθνικές εκλογές είναι: Ή ένα κράτος λάφυρο στα χέρια του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη ή ένα κράτος εγγυητής του δημοσίου συμφέροντος, ώστε να δώσει πραγματική ελπίδα και προοπτική σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Αυτό το κράτος που εμείς οραματιζόμαστε, είναι ένα κράτος που όταν σηκώνει το τηλέφωνο ο ανιψιός του πρωθυπουργού και λέει :“Παρακολούθησε τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, τον υποψήφιο αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον υπουργό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας”, το κράτος μέσω της ΕΥΠ απαντά: “Όχι κύριε, εσύ τη δουλειά σου κι εμείς τη δουλειά μας”. Όταν ο κ. Παππάς σηκώνει το τηλέφωνο και λέει: “Στήστε τους διαγωνισμούς των αδειών για να μοιράσουμε τις μετοχές στους ολιγάρχες που στηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ”, το κράτος του απαντά: “Εσύ τη δουλειά σου κι εμείς τη δουλειά μας”. Αν δεν αποκτήσουμε αυτό το καθαρό κράτος, που θα σέβεται τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη και τους πολίτες, να είστε σίγουροι πως θα βρούμε ξανά μπροστά μας νέες δημοσιονομικές περιπέτειες, διότι κανείς δεν θα σεβαστεί τους φόρους σας, τα δικαιώματά σας, τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Αυτό λοιπόν είναι το χρέος του ΠΑΣΟΚ, να οικοδομήσει ένα κράτος αξιοκρατίας και διαφάνειας, που δεν θα είναι κράτος ατιμωρησίας για τους ολιγάρχες και τους φίλους της εκάστοτε εξουσίας»..

