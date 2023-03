Πολιτική

Έβρος: “Πόλεμος” κυβέρνησης - Παπαδημούλη για τον φράχτη

"Φωτιές" άναψε η τροπολογία που κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Παπαδημούλης. Την αποπομπή του ζητά ο Θεοδωρικάκος.

Το μήνυμα ότι «με ή χωρίς ευρωπαϊκά λεφτά ο φράχτης στον Έβρο θα τελειώσει» έστειλε από τον Γέρακα όπου βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγες ώρες μετά την υποστήριξη τροπολογίας από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, για να μπλοκαριστεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του έργου.

Ο πρωθυπουργός έκανε, επίσης, ειδική αναφορά στην επίσκεψή του την Παρασκευή στον Έβρο όπου, όπως είπε, «θα έχω την ευκαιρία να υπογράψω την επέκταση του έργου του φράχτη που θωράκισε τον Έβρο και την πατρίδα από τις παράνομες μεταναστευτικές εισβολές».

Νωρίτερα, την απομάκρυνση του Δημήτρη Παπαδημούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή την πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να προωθήσει στο Ευρωκοινοβούλιο ψήφισμα που απαγορεύει στην ΕΕ τη χρηματοδότηση κατασκευής φράχτη στα εξωτερικά της σύνορα.

«Ο κ. Παπαδημούλης έπρεπε να εκδιωχθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν το διώξει, σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί πλήρως την απαράδεκτη θέση του στην Ευρωβουλή, άρα αφήνει απροστάτευτα ξανά τα σύνορα της χώρας και κρατά μια συμπεριφορά που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα για την ασφάλεια και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ.

Τόνισε πως «το ψήφισμα είναι συνεπές στη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα και στη στεριά τα αφήνουμε ξέφραγο αμπέλι». Υπογράμμισε ότι αποτελεί ξεκάθαρη απόφαση του Πρωθυπουργού να ολοκληρωθεί η κατασκευή του Φράχτη κατά μήκος των 140 χλμ των ελληνοτουρκικών συνόρων. Υπενθύμισε ότι ήδη έχουν κατασκευασθεί 37,5 χλμ και αύριο, παρουσία του Πρωθυπουργού στον Έβρο, θα υπογραφεί η σύμβαση για την κατασκευή επί πλέον 35 χλμ, με κόστος 100 εκατ. ευρώ, τα οποία έχει προβλεφθεί να καλυφθούν από τον τακτικό Προϋπολογισμό της χώρας μας. Το 2022, είπε, απετράπη η παράνομη είσοδος 265.000 μεταναστών στον Έβρο.

Σημειώνεται ότι ο κ. Παπαδημούλης εισηγήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο να σταματήσει η χρηματοδότηση για την κατασκευή φραχτών στα εξωτερικά σύνορα Ευρωπαϊκής Ένωσης, «δείχνοντας» ουσιαστικά και τον φράχτη στον Έβρο.

«Ηχηρό "όχι" της Ευρωβουλής στην προσπάθεια ορισμένων κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένων Ελλάδας, Ιταλίας κ Αυστρίας, να χρησιμοποιήσουν ευρωπαϊκά κονδύλια για κατασκευή φραχτών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ», έγραψε την Τετάρτη στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ηχηρό Όχι της Ευρωβουλής στην προσπάθεια ορισμένων κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένων Ελλάδας, Ιταλίας κ Αυστρίας, να χρησιμοποιήσουν ευρωπαϊκά κονδύλια για κατασκευή φραχτών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ – Τροπολογία Αριστεράς, Σοσιαλιστών, Πρασίνων & Renew https://t.co/dSNubn1DHR — Dim. Papadimoulis (@papadimoulis) March 29, 2023

Οικονόμου: Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το χάος στο μεταναστευτικό

Έντονη ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος απαντώντας στον Δημήτρη Παπαδημούλη έγραψε στο Facebook ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει το χάος στο μεταναστευτικό.

«Μετά την επιτυχία της χώρας μας να εξασφαλίσει την υποστήριξη και την χρηματοδότηση της ΕΕ σε μέτρα επιτήρησης στο φράχτη στον Έβρο ο κ. Παπαδημούλης κατέθεσε τροπολογία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την οποία ζητά να μην χρηματοδοτεί η ΕΕ την κατασκευή φρακτών στα εξωτερικά της σύνορα. Η πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφέστατη, έχει εκδηλωθεί άλλωστε και από τις απόψεις άλλων στελεχών του όπως του κ. Τζανακόπουλου: να επανέλθει η κατάσταση χάους στο μεταναστευτικό και να μας γυρίσουν πίσω στην αλήστου μνήμης εποχή των ανοιχτών συνόρων στη στεριά, του «δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα» και των μεταναστών που κατά εκατοντάδες χιλιάδες «λιάζονταν» στην επικράτειά μας. Αυτά, και άλλα παρόμοια- σαν τα σχέδια για την εκ νέου φορολογική εξόντωση των πολιτών που αποκάλυψε ο κ. Δραγασάκης-εννοούν όταν λένε για ''προοδευτική διακυβέρνηση''. Ο ΣΥΡΙΖΑ πασχίζει να αλλάξει ταχύτητα στην Ελλάδα, βάζοντας την όπισθεν».

Παπαδημούλης: Είναι θέση του ευρωκοινοβουλίου



Ο Δημήτρης Παπαδημούλης δεν άφησε ασχολίαστη την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου: «Σταματήστε επιτέλους τα Fake News και την αντί-ΣΥΡΙΖΑ προπαγάνδα. Η δήθεν ''τροπολογία Παπαδημούλη'' είναι πια η επίσημη θέση του Ευρωκοινοβουλίου κ την ψήφισε κ το μισό ΕΛΚ. Περιλαμβάνεται σε έκθεση που εγκρίθηκε με 28 υπέρ, 2 κατά και 2 λευκά. Ψηφίστηκε δηλαδή και από το ΕΛΚ!».

Σταματήστε επιτέλους τα Fake News και την αντί @syriza_gr προπαγάνδα. Η δήθεν «τροπολογία Παπαδημούλη» είναι πια η επίσημη θέση του Ευρωκοινοβουλίου κ την ψήφισε κ το μισό ΕΛΚ. Περιλαμβάνεται σε έκθεση που εγκρίθηκε με 28 υπέρ, 2 κατά και 2 λευκά. Ψηφίστηκε δηλαδή και από το ΕΛΚ! https://t.co/unDb7NdnNf

