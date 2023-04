Κόσμος

Ρωσία: Νεκρός στρατιωτικός μπλόγκερ - Συνελήφθη ύποπτη για την έκρηξη (εικόνες)

Για "τρομοκρατική ενέργεια" κάνει λόγο το Κρεμλίνο. Στο στόχαστρο η Ουκρανία. Τι δήλωσε ο Πεσκόφ. Ποια είναι η γυναίκα που συνελήφθη.

Η δολοφονία του γνωστού Ρώσου στρατιωτικού μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι χθες Κυριακή στην Αγία Πετρούπολη ήταν «μια τρομοκρατική ενέργεια», δήλωσε σήμερα ο Ντμίτρι Πεσκόφ εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επικαλούμενος τη ρωσική αντιτρομοκρατική επιτροπή, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν την Ουκρανία με την επίθεση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Πεσκόφ τόνισε ότι πρόκειται «για μια τρομοκρατική ενέργεια».

«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», πρόσθεσε ο ίδιος. «Βλέπουμε να γίνονται αρκετά σταθερά βήματα προς τη σύλληψη υπόπτων. Ας είμαστε υπομονετικοί και ας περιμένουμε τις επόμενες ανακοινώσεις από τις ειδικές υπηρεσίες, που εργάζονται πάνω στην υπόθεση».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε ότι υπάρχουν στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας συμμετείχαν στην προετοιμασία της επίθεσης, ενώ τόνισε ότι το Κίεβο στηρίζει τις τρομοκρατικές ενέργειες και ενδέχεται να κρύβεται πίσω από τον φόνο του Τατάρσκι.

Παράλληλα ο Πεσκόφ τόνισε ότι τα μέτρα ασφαλείας για την Γιορτή της Νίκης, στις 9 Μαΐου, θα είναι αυξημένα.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι συνελήφθη η Ντάρια Τρεπόβα, ύποπτη για τη δολοφονία του ειδικού σε στρατιωτικά θέματα μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι, σε καφέ της Αγίας Πετρούπολης χθες Κυριακή.

#BREAKING Russian war blogger Vladlen Tatarsky has been killed in St. Petersburg explosion. pic.twitter.com/CJO5tN1SQa — Clash Report (@clashreport) April 2, 2023

Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό ότι το υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας ενέταξε το όνομα μιας γυναίκας στην λίστα με τους καταζητούμενους, την οποία ρωσικά μμε κατονομάζουν ως ύποπτη για τη δολοφονία του Βλάντλεν Τατάρσκι.

Η γυναίκα αυτή ονόματι Ντάρια Τρεπόβα ταυτοποιήθηκε από κάποια ρωσικά ηλεκτρονικά μμε ως ύποπτη παρότι το υπουργείο Εσωτερικών δεν έκανε καμία αναφορά στη δολοφονία του Τατάρσκι στην ιστοσελίδα του.

Στο καφέ όπου βρισκόταν το θύμα εξερράγη βόμβα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ίδιος και να τραυματιστούν 32 άνθρωποι, εκ των οποίων οι δέκα σοβαρά.





Ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος κατηγόρησε την Ουκρανία για την επίθεση, χωρίς να δώσει στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό του. Σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την άλλη, έκανε λόγο για «εγχώρια τρομοκρατία» η οποία καταστρέφει τη Ρωσία.

Ο Τατάρσκι, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Μαξίμ Φομίν, είχε περισσότερους από 560.000 ακόλουθους στο Telegram και ήταν ένας από τους πιο διακεκριμένους μπλόγκερ για στρατιωτικά θέματα, που υπερασπιζόταν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αν και συχνά κατηγορούσε τα ανώτερα στελέχη του ρωσικού στρατού.

Το TASS, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, μετέδωσε ότι η βόμβα ήταν κρυμμένη σε ένα μικρό αγαλματίδιο το οποίο δόθηκε στον Τατάρσκι κατά την ομιλία την οποία εκφώνησε στο καφέ.

Russia: Explosion reported in cafe in St. Petersburg. 1 person killed, at least 6 more wounded https://t.co/ejKSxdghwC pic.twitter.com/k3pQFOW7JY — Liveuamap (@Liveuamap) April 2, 2023

