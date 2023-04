Αθλητικά

Ολυμπιακός - Άρης: Σοκ για τους “ερυθρόλευκους”

Ο Ολυμπιακός έχασε την νίκη μέσα από τα χέρια του, με τον "πολεμιστή" Άρη να παίρνει την ισοπαλία.

Αν και βρέθηκε να προηγείται με δυο τέρματα διαφορά, ο Ολυμπιακός απέτυχε να κερδίσει τον Άρη, μένοντας στο 2-2 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League. Ιν-Μπέομ Χουάνγκ (36’) και Σωκράτης Παπασταθόπουλος (52’) έβαλαν μπροστά στο σκορ τους «ερυθρόλευκους» που έχασαν ευκαιρία να πλησιάσουν στον ένα βαθμό την κορυφή, αφού Χουάν Ιτούρμπε (70’) και Ράφαελ Καμάτσο (81’) έφεραν το ματς στα ίσια για την ομάδα του Απόστολου Τερζή.

Το παιχνίδι από το ξεκίνημά του είχε καλό ρυθμό. Η εξαιρετική ενέργεια του Σέρζι Κανός στο 4’, ξεπέρασε την αντίσταση των Σεϊκ Ντουκουρέ και Γιάκουμπ Μπράμπετς, κατέληξε σε άστοχο πλασέ από πλάγια θέση ενώ η επικίνδυνη σέντρα-σουτ του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου, στο επόμενο λεπτό και την απέναντι εστία, δεν είχε αποδέκτη. Παϊτίμ Κασάμι και Πεπ Μπιελ στο 21’ απέτυχαν δις στην ίδια φάση, με τον Μάριο Σιαμπάνη να φωνάζει «παρών» και οκτώ λεπτά μετά, στο νέο σουτ του Κανός, με τους γηπεδούχους να σουτάρουν... κατά ριπάς.

Εν τέλει, στη 19η (!) τελική τους προσπάθεια, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν δίχτυα, με τον Χουάνγκ να αφήνει… άγαλμα τον Σιαμπάνη, για το 1-0 στο 36’. Η χαρά του Μίτσελ Γκονζάλες μετριάστηκε λίγα λεπτά μετά, λόγω της αναγκαστικής αλλαγής του Κανός – χτύπησε στο δεξί του γόνατο, σε σύγκρουση με τον Ντουκουρέ κι αποχώρησε κλαίγοντας, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για κάκωση έσω πλαγίου.

Ο Άρης προσπάθησε άμεσα να απαντήσει, αλλά η κεφαλιά του Αντρέ Γκρέι στο 40’ δε βρήκε στόχο. Παρόμοια η εικόνα και του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Μπράμπετς, έπειτα από σέντρα του Κασάμι, έστειλε άθελά του την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Σιαμπάνη και, σε κόρνερ, στην εξέλιξη της φάσης. Από το κόρνερ που εκτέλεσε ο Κώστας Φορτούνης, αφύλακτος ο Παπασταθόπουλος με κεφαλιά έκανε το 2-0 στο 52’. Αλλά και πάλι, οι Πειραιώτες «πλήρωσαν» το γκολ με αναγκαστική αλλαγή, αυτή τη φορά του Ουσεϊνού Μπα.

Οι «κίτρινοι» δεν τα παράτησαν, αλλά ο Γκρέι και πάλι ήταν άστοχος από ευνοϊκή στο 66’, όταν έγινε αποδέκτης του συνδυασμού των Σαλέμ Εμπακατά και Χουάν Ιτούρμπε. Ο τελευταίος, όμως, δικαιώθηκε για την επιμονή του στο 70’. Εκλεψε την μπάλα από τον απρόσεκτο Παναγιώτη Ρέτσο, αρχικά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, αλλά με δεύτερη προσπάθεια και με το δεξί μείωσε σε 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 81’. Ο Μάρβιν Πίρσμαν με λόμπα ξεπέρασε την αντίσταση του Μπιέλ και γύρισε την μπάλα στη μικρή περιοχή, εκεί όπου ο Καμάτσο είχε εύκολο έργο για το 2-2. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να συνέλθουν από το σοκ, ωστόσο πλην ενός σουτ του Γιώργου Μασούρα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, που έδιωξε εντυπωσιακά ο Σιαμπάνης, δεν απείλησαν άλλο.

Το 2-2 έμεινε μέχρι τέλους, μέσα σε αποδοκιμασίες από τους φίλους του Ολυμπιακού, που είδαν την ομάδα τους να μένει τρεις βαθμούς μακριά από την πρώτη θέση. Ικανοποίηση, από την άλλη, στον Άρη, ο οποίος παρέμεινε στην πέμπτη θέση και το +1 από τον Βόλο.

Διαιτητής: Φάμπιο Βερίσιμο (Πορτογαλία)

Κίτρινες: Γκρέι, Καμάτσο.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ Γκονζάλες): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Παπασταθόπουλος, Μπα (55’ Ρέτσος), Ρέαμπτσιουκ, Χουάνγκ (74’ Σαμασέκου), Κασάμι, Κανός (42’ Μασούρας), Φορτούνης (73’ Ροντρίγκες), Μπιέλ, Μπακαμπού (74’ Εμβιλά).

ΑΡΗΣ (Απόστολος Τερζής): Σιαμπάνης, Εμπακατά, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Πίρσμαν, Ντουκουρέ (75’ Νταμπό), Νταρίντα (57’ Ετέμπο), Πάλμα (75’ Καμάτσο), Ματέο Γκαρσία (57’ Ιτούρμπε), Χριστοδουλόπουλος, Γκρέι (90’+1’ Καμαρά).

